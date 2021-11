Quando arriva l’autunno molti di noi si rallegrano, perché sanno benissimo che ci aspetta un tripudio di colore, non solo per quanto riguarda la natura, ma anche nell’ambito dell’alimentazione.

Basti pensare a frutta e ortaggi di stagione: dalle mele variopinte alle zucche, dall’arancione brillante fino al rosso vivo della melagrana, passando per il cavolo viola.

La peculiarità cromatica di questi alimenti non è da sottovalutare, perché potrebbe rivelarsi una valida alleata quando si tratta di convincere i più piccoli a fare scorta di vitamine e minerali.

Capricci e facce disgustate sono all’ordine del giorno quando portiamo in tavola i cibi salutari, generalmente rifiutati dai bambini.

Tuttavia, esistono dei trucchetti davvero semplici e poco impegnativi per rendere invitanti queste pietanze tanto odiate.

Altro che torte e crostate, mela e melagrana sono perfette per questi dolcetti golosi che faranno impazzire i nostri bambini, aiutandoli ad apprezzare frutta e verdura.

Marshmallow di mele

Perché ricorrere a prodotti industriali pieni di conservanti e acerrimi nemici della salute dentale quando possiamo realizzare noi stessi degli squisiti marshmallow a base di frutta?

Ci occorrono:

6-7 mele;

1 albume;

80 g di zucchero a velo;

25 g di preparato per gelatina;

100 ml di acqua.

Tagliamo a metà le mele, avendo cura di rimuovere i semi; inforniamole poi a 190° per 30 minuti.

Dopo aver tolto la pelle, passiamo la polpa nel colino e riponiamo la purea ottenuta in una ciotola che andrà ricoperta con la pellicola e lasciata in frigorifero per 2-3 ore.

Trascorso il tempo indicato, frulliamo nel mixer la polpa e l’albume, fino a montarlo; aggiungiamo anche lo zucchero a velo.

Dedichiamoci, poi, alla preparazione della gelatina, sciogliendola in una pentola di acqua portata a ebollizione.

Integriamo la gelatina al composto di mele, avendo cura di mescolare costantemente.

Trasferiamo il tutto in una teglia che sarà da lasciar riposare in frigorifero per 6-8 ore.

Una volta pronta, tagliamo dando la classica forma degli amati dolciumi americani.

Anche la melagrana si presta molto bene alla realizzazione di dolcetti morbidi e gustosissimi che faranno venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini.

Gelée alla melagrana

Frulliamo due melagrane per ottenere all’incirca 200 ml di succo, passandolo poi nel colino per evitare grumi.

Amalgamiamo quindi 120 ml di acqua, 6 cucchiai di amido di mais e del succo di limone.

In una pentola, versiamo 150 g di zucchero, un pizzico di sale e 100 ml di acqua: dopo aver portato a ebollizione, aggiungiamo il succo di melagrana.

Facciamo cuocere, avendo cura di mescolare costantemente, fino ad ottenere un composto gelatinoso.

Trasferiamolo, poi, in un contenitore, che va ricoperto con la pellicola e lasciato riposare in frigorifero per 2 ore.

Trascorso il tempo indicato, tagliamo la gelatina a cubetti e impaniamoli nello zucchero o, se vogliamo renderli ancora più sfiziosi, nel cocco grattugiato.

