3 consigli utili che ci aiuterebbero a rimanere in forma e più giovanili

Fino a non tantissimi anni fa, complici soprattutto guerre e malattie, arrivare a cinquant’anni era un bel traguardo. Oggi molti la considerano ancora un’età assolutamente verde, soprattutto se mantenuta con una dieta equilibrata e l’attività fisica. Inutile nascondere, come ricorda la scienza medica, che coloro che preferiscono una vita attiva, regolata e senza vizi, potrebbero campare un bel po’ di anni. Sicuramente dopo cinquant’anni il nostro fisico non è più quello di un tempo e ce ne accorgiamo anche semplicemente dal tempo che ci mettiamo a smaltire gli acciacchi. Ecco perché potrebbe tornare utile qualche consiglio per vivere i cinquant’anni ancora meglio e ancor più in salute.

L’importanza della respirazione e del relax

Dieta equilibrata, attività fisica, limitazione o rinuncia a fumo e alcol, ma non solo. Moltissime culture e filosofie orientali insegnerebbero che l’esercizio del respiro sarebbe fondamentale dopo cinquant’anni. Consideriamo che un’attività di respirazione profonda e rilassante, potrebbe ossigenare ancora meglio tutto il nostro corpo. Cuore e cervello potrebbero essere i primi a beneficiare di questa attività, che farebbe comunque bene a tutto l’organismo. Mettiamoci su della musica rilassante, tratteniamo il respiro contando fino a 10 ed espiriamo contando fino a 7. Cerchiamo di fare questo semplicissimo esercizio più volte al giorno, per trarne tutti i benefici possibili

3 consigli utili che ci aiuterebbero a rimanere più attivi e giovanili

Potrebbe consigliarcelo anche il nostro medico, un integratore naturale che contenga vitamina C e vitamina B. Due sostanze che potrebbero rivelarsi delle potentissime alleate per migliorare le difese immunitarie e ottimizzare il cibo che assumiamo. Sappiamo bene che il metabolismo dopo i cinquant’anni non correrebbe più come una volta e il nostro organismo potrebbe essere esposto molto di più alle malattie infettive. Ecco perché un’accoppiata di vitamina B e vitamina C, magari presenti direttamente anche nei cibi che potrebbe consigliarci il medico, sarebbe un prezioso aiuto per la nostra salute.

Condire con limone e olio

3 consigli utili che ci aiuterebbero a rimanere in forma e più giovanili, non dimenticando l’importanza di 2 beni preziosi della dieta mediterranea. Parliamo del limone e dell’olio, che in misura corretta, ci fornirebbero molti nutrienti davvero preziosi. Secondo la scienza alimentare, utilizzare olio e limone nei condimenti, di verdure e carne, ma anche pesce, apporterebbe un generoso contributo di antinfiammatori e antiossidanti. Non dimentichiamoci nemmeno quelli che sarebbero alleati contro il colesterolo. Quelle sostanze che permetterebbero di costruire delle barriere difensive, anche delle potenti mura che difficilmente potrebbero scalare virus, batteri e malattie.