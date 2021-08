L’estate è ormai agli sgoccioli con il cambio di stagione quasi alle porte e per molti è giunto il momento di riporre costumi e pareo. Si è ormai proiettati su come organizzare la nuova e lunga stagione invernale, a cominciare dall’armadio. Ma se siamo assaliti dalla malinconia che accompagna la fine dell’estate, pensare a cosa andrà di moda quest’inverno potrebbe darci un pizzico di allegria. E allora, oltre ad organizzare il prossimo inverno dal punto di vista professionale, perché non pensare anche di rinnovare il proprio armadio? Quali saranno le tendenze della moda 2021-2022? Cosa andrà più di moda in questa stagione? Quale sarà il capo da avere assolutamente?

Buone notizie per le amanti delle gonne, ce ne sono per tutti i gusti, midi, lunghe, mini, in denim, in tulle, in lana, in satin. Quest’inverno, infatti, chi la indossa sarà incredibilmente alla moda con un grande classico che incanta sempre. La gonna plissettata, il must-have della scorsa primavera, continuerà ad esserlo anche per questo autunno-inverno, essendo adatta ad ogni occasione per la sua versatilità. Inoltre, tra le varie proposte, sembra tornare la versione da educanda, ovvero la gonna nera a pieghe fino al ginocchio.

I modelli che accompagneranno le donne in questo autunno inverno saranno i più vari e accontenteranno proprio tutte. Dai modelli più decisi alle versioni più romantiche. Saranno un mix di stili anni 60, 80 e 90. Ciò che avrà risalto sarà la lunghezza, dalle gonne lunghe, a quelle midi alle iconiche minigonne. Un altro modello che non potrà assolutamente mancare nel nostro armadio sarà la gonna midi. Non troppo lunga né troppo corta ma appena sopra il ginocchio. È ideale per l’ufficio, sotto le giacche ma anche per chi vuole sentirsi femminile e allo stesso tempo comoda. La si potrà scegliere a pieghe abbinando un caldo e soffice pull, aderente sotto le giacche, a campana sotto ad un giubbotto in ecopelle. Dai tessuti più vari, come il denim, la lana, il velluto, l’ecopelle o lo chiffon.

Inoltre, tra i tanti modelli, sembra che la minigonna la prossima stagione 2021-2022, avrà la sua rivincita, dai tessuti e colori più disparati. Come il lilla, il nero, il celeste, o colori caldi come l’oro o audaci come il blu, il rosso, il rosa o il giallo. Sarà un omaggio agli anni 60, l’intramontabile mini, creata dalla stilista inglese Mary Quant nel 1963. La gonna per eccellenza che nonostante tutte le critiche e contestazioni avute negli anni, continua ad essere l’emblema della bellezza e della seduzione. Quest’inverno pertanto saranno protagoniste le gambe con tacchi vertiginosi o stivali con tacco basso.

