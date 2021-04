Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia, i suoi colori fanno venir voglia di metterci in forma e rimodernare il nostro look. C’è chi lo fa partendo dai capelli, nuovo taglio o colore, e c’è chi, meno drasticamente, lo fa acquistando nuovi capi per la bella stagione.

Tra i capi indispensabili, cui non potremo assolutamente fare a meno, vi è sicuramente la camicia, modello maschile o over. Dalla camicia in denim, alla camicia di lino, dal colore bianco ai colori più tenui, dalla tinta unita a fantasia.

Ciò che conta è sapere che anche per questa stagione la camicia è un must have per tutte, la sua versatilità rende il nostro look adatto a tutte le occasioni. Infatti, si può indossare per un outfit elegante, per le riunioni di lavoro, o casual su degli short, o annodata sui jeans a vita alta, o sull’inseparabile mini. Ecco svelato il motivo per cui tante donne la stanno mettendo nell’armadio per questa estate

Decisamente intramontabile è diventata una costante anche negli armadi femminili. Ecco cosa non può assolutamente mancare nel nostro armadio quest’estate.

Svelato il motivo per cui tante donne la stanno mettendo nell'armadio per quest'estate

Le proposte della moda sono innumerevoli, da indossare aperte su un mini dress, o sopra il bikini per ripararsi dal sole, o con un cinturone in vita e una bralette che si intravede. Le camicie per questa primavera estate, ovviamente di tessuti leggerissimi e traspiranti, sono adatte a tutte le occasioni e a tutte le situazioni.

Dalla spiaggia, alla riunione di lavoro, all’aperitivo in centro, rimangono come sempre le nostre migliori alleate. Si rivolgono alle donne di ogni fascia d’età, attraverso le varie creazioni e tessuti. E se come detto sopra le camicie sono ormai presenti negli armadi femminili come in quelli maschili, quest’estate non si potrà rinunciare al modello over.

Ecco perché non può mancare nel nostro armadio

Proposto dai vari brand della moda, a tinta unita, a righe o a fantasia, è versatile e adatta a tutte le occasioni. Quindi tutte pronte all’acquisto della camicia dai tessuti e dai colori più adatti a noi. Il modello over, bianco candido è l’ideale, quest’estate, da indossare di giorno o sera, per l’ufficio o una serata più elegante. Versatile e si può trovare per tutte le tasche e per tutte le età. Svelato, quindi il motivo per cui tante donne la stanno mettendo nell’armadio per quest’estate.

Approfondimento

