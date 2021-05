La romanticissima gonna a pieghe, elegante e casual, adatta ad ogni occasione, con la quale tutte le donne sembrano sentirsi al passo

Quest’oggi la Redazione illustrerà ai Lettori la nuova tendenza di questa primavera-estate 2021. Il capo che non può assolutamente mancare negli armadi delle donne che vogliono essere costantemente alla moda. Ebbene, stiamo parlando della gonna a pieghe o plissè. Ma, chi non ricorda l’iconica gonna a pieghe della magica Marylin Monroe? Ad ogni modo, questo capo ha origini antichissime, che risalgono addirittura all’antico Egitto! Ma tornando ai tempi moderni, non si potrà davvero fare a meno di avere nell’armadio la gonna più elegante di tutti i tempi.

Infatti, si può davvero adattare a mille occasioni, da una passeggiata ad una cena elegante.

Ciò che la rende intramontabile, è la sua versatilità. Può adattarsi ad ogni occasione. La moda primavera-estate 2021, la ripropone in tanti tessuti, tanti colori e fantasie floreali. A vita alta con micro top, o regular con un cardigan o con una t-shirt. O ancora sotto ad una camicia in seta, con una cintura in vita come accessorio. Può essere lunga fino ai piedi, con sandali bassi in cuoio, per una passeggiata pomeridiana o sandali gioiello, da renderla più elegante. La moda di quest’estate la ripropone in tessuti leggerissimi e con delle trasparenze, tali da dar loro un tocco ancor più femminile e affascinante.

Possono adattarsi sopra a scarpe da tennis, sandali bassi, zatteroni. Per una serata chic, può optarsi per una gonna plissettata lunga fino ai piedi, in chiffon, con un top in seta, e un micro giubbetto, magari in ecopelle. E per completare il look, raccogliere i capelli in uno chignon, con orecchini lunghi o delle perle splendide ed intramontabili, proprio come la nostra gonna a pieghe.

