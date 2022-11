Chi ha voglia di dolce come può non provare queste buonissime tortine

Preparare dolci, ma soprattutto mangiarli, piace proprio a tutti. Quando si tratta di ricette dolci diamo spazio alla nostra creatività in cucina. Si può rinunciare all’assaggio di una torta? Chi ha voglia di dolce deve assolutamente provare le tortine. Proprio così, piccole torte dolci e gustose. Un modo per rendere la classica torta un dolce leggero e sfizioso. Un dolce monoporzione da proporre in ogni occasione. In particolare, a rendere le tortine davvero buone sono gli ingredienti, ovvero caffè e cacao.

Quanti gusti di tortine esistono?

Soffici, dolci e pratiche da servire, le tortine possono essere realizzate in mille modi diversi. Il gusto è a nostra discrezione e gli ingredienti da poter adoperare sono tanti. Possiamo realizzare tortine alle mele, con marmellata o allo yogurt. Possiamo preparare tortine gusto limone, con le nocciole o gusto cocco. Ed ancora tingerle di colore arancione usando le carote o arancia e burro. Ed ancora tortine pere e mandorle. Sono davvero tante le combinazioni. Queste tortine, definite da qualcuno il dolcetto del buonumore, sono anche semplicissime da realizzare. Una versione interessante, ottima per la prima colazione, è quella delle tortine al caffè e cacao.

Chi ha voglia di dolce deve assolutamente provarle

Cacao e caffè, due ingredienti energizzanti per iniziare la giornata. Ma non è detto, anche un modo carino per accompagnare una merenda. Per preparare circa trenta tortine ci occorrono questi ingredienti:

160 g di farina;

140 g di burro;

140 g di zucchero di canna;

85 g di cioccolato bianco;

4 uova;

1 cucchiaio di caffè in polvere;

1 pizzico di sale;

zucchero a velo;

colorante in pasta per guarnire;

30 stampini per tortine.

Per realizzare questo dolce impiegheremo circa trenta minuti. Si procede in questo modo. Preriscaldare il forno statico a 190° (oppure ventilato 170°). Versare burro e cioccolato in una ciotola resistente al fuoco e sciogliere a bagnomaria a fuoco medio. Estrarre la ciotola e metterla al fresco. Quindi, setacciare farina, sale e caffè in polvere in una ciotola. Montare le uova con lo zucchero di canna in un’altra ciotola fino ad ottenere una crema. In seguito, unire gradualmente alla farina mescolando con cura. Incorporare la crema di cioccolato e mescolare in modo uniforme. Riempire per un terzo degli stampini per dolci con un po’ di impasto, aiutandosi con un cucchiaio. Cuocere per circa dieci minuti, lasciare raffreddare e togliere le tortine dagli stampini lasciandoli raffreddare su una gratella per dolci. Spolverizzare con lo zucchero a velo e decorare con il colorante alimentare.

Usiamo anche altri ingredienti

Profumate, colorate e gustose, le tortine sono pronte per essere servite. Come abbiamo accennato esistono tante combinazioni per preparare questi dolcetti. Per questo abbiamo la possibilità di alternare il cacao e il caffè con abbinamenti diversi. Il cacao si fonde perfettamente con ogni tipo frutta secca ed il caffè può essere accompagnato da tante creme. Un esempio è la nutella o anche il mascarpone. E non dimentichiamo che questa ricetta può essere declinata anche nella versione salata. Per realizzare questa ricetta in cucina servono solo tanta fantasia e ingredienti di qualità.