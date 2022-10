Da sempre il cioccolato è protagonista nelle nostre ricette dolci. Tuttavia se accompagnato da un altro ingrediente rende sublime il risultato finale. Durante la stagione invernale si fa largo uso del cioccolato per quanto riguarda la preparazione dei dolci. Cioccolato e frutta secca, sono l’abbinamento perfetto per queste ricette. Queste non sono solo una goduria per il nostro palato, ma contribuiscono al benessere del nostro organismo. Infatti queste ricette a base di frutta secca, costituiscono una fonte di vitamine e sali minerali. Di seguito due ricette per sfruttare al meglio l’abbinamento tra questi due ingredienti.

Una ricetta semplicissima

Per questa ricetta ci occorrono questi ingredienti:

250 g di glassa al cioccolato fondente;

250 g di frutta secca.

Spezzare grossolanamente la glassa e scioglierne i due terzi a bagnomaria, in una ciotola resistente al fuoco, mescolando con cura. Prima che la glassa si sciolga completamente, togliere la ciotola dall’acqua bollente. Unire gradualmente la glassa avanzata, mescolando fino a completo scioglimento degli ingredienti. Immergere brevemente la frutta secca nella cioccolata bollente con l’aiuto di due forchette e lasciar sgocciolare la cioccolata in eccesso. Collocare la frutta secca ricoperta su carta forno e mettere in frigorifero per circa 10 minuti. Poi terminare di raffreddare a temperatura ambiente. Decorare a piacere e conservare in un contenitore che non faccia passare la luce.

Cioccolato e frutta secca, un connubio vincente in cucina

Come abbiamo ribadito più volte cioccolato e frutta secca, sono un connubio perfetto in cucina. Un’altra ricetta alla portata di tutti è la seguente. La mattonella di mandorle, è un dolce sfizioso, ideale per colazione e merenda. Per preparare circa quattro porzioni di questo dolce, ci servono questi ingredienti

130 g di zucchero;

100 g di biscotti secchi;

80 g di cacao in polvere;

75 g di burro;

50 g di mandorle pelate;

2 uova;

uno stampo quadrato piccolo.

Versare un tuorlo e un uovo intero in una ciotola, setacciarvi lo zucchero e mescolare con lo sbattitore fino ad ottenere una crema omogenea. Unire il cacao e il burro precedentemente ammorbidito e amalgamare gli ingredienti con lo sbattitore. Sbriciolare i biscotti e aggiungerli con le mandorle agli altri ingredienti. Amalgamare mescolando con cura. Versare la crema in uno stampo foderato di alluminio e lasciar riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Infine capovolgere il dolce su un piatto e tagliarlo a fette.