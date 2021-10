Con l’arrivo dell’autunno bisogna prepararsi per tempo alla stagione fredda, ma senza rinunciare alla moda. I nuovi capi di tendenza sono davvero tanti e rispecchiano i bisogni tipici di questo periodo.

Tra le calzature che non possono mancare per le donne di classe segnaliamo questi stivali eleganti e comodi che rendono ogni passo più piacevole.

Ma il capo che più di ogni altro rappresenta e accoglie la stagione fredda è il maglione. In giro ce ne sono di vari modelli e capire quale sia quello giusto per noi non è facile.

Un buon maglione non deve solo coprirci e farci sentire a nostro agio, ma anche saper valorizzare le nostre forme. La scelta che vogliamo proporre oggi ai nostri Lettori rispecchia quella degli atelier più famosi e si orienta su un pezzo elegante e pratico.

Non possiamo farlo mancare nel nostro guardaroba, perché è la tendenza per eccellenza di quest’autunno e inverno. Vediamo di quale modello stiamo parlando e come indossarlo al meglio.

Questo maglione stiloso che valorizza il fisico è la nuova moda autunno inverno 2021

Il maglione marinière a righe bianche e nere è il vestito che ogni donna sogna nel suo armadio. Questo perché è una vera e propria mania attuale, come dimostrano le tante proposte degli stilisti.

Questo capo di classe si presenta in tantissime forme e materiali diversi. Lo si può trovare a collo basso o alto e a mo’ di polo. È presente in cotone o, per le giornate più fresche, in lana. Lo si può scegliere sia a base bianca e riga nera che a colori invertiti.

In ogni caso, questo maglione stiloso che valorizza il fisico è la nuova moda autunno inverno 2021. Ecco gli abbinamenti consigliati per uno stile da invidiare.

Jeans o gonna l’effetto non cambia

Il maglione marinière è in grado di mettere in risalto il busto di ogni donna, adattandosi perfettamente alle linee del corpo. In più è molto versatile e lo possiamo accostare ai pantaloni o agli accessori che più ci piacciono.

Proviamolo coi classici jeans e impreziosiamo il nostro aspetto con un bel cappotto bianco e un paio di stivaletti tendenti al rosso. Annodiamo un foulard dello stesso colore al collo e siamo pronte per far colpo per le strade.

Da provare anche l’abbinamento con una splendida gonna nera in ecopelle e degli stivali scamosciati color crema. Indossiamo un comodo cappotto nero e una borsa verde prato e possiamo partire alla conquista delle vie cittadine.

Basta usare un po’ di originalità e vedremo che il maglione marinière non deluderà le nostre aspettative.

