Arriva l’estate: le gite all’aria aperta e i bagni al mare sicuramente non mancheranno. In queste occasioni l’esposizione al sole dei propri tatuaggi, specie se li si porta in posti come braccia e gambe, sarà inevitabile. Meglio conoscere quali sono i rischi legati ai raggi ultravioletti e le regole di base per evitare danni più o meno gravi alla pelle.

Le semplici scottature, le patologie cutanee più serie, i raggi ultravioletti possono creare molti problemi fastidiosi. Chi ha tatuaggi dovrebbe stare attento durante l’estate e seguire questi 2 consigli.

Cosa evitare, cosa no

La cosa più comune che può capitare è la variazione del colore dei propri tatuaggi. Potrebbero diventare sbiaditi, opachi o altro. Inoltre, la zona tatuata è più soggetta a disidratazione, reazioni allergiche e fotosensibilità. Quando poi si tratta di un tatuaggio nuovo, è ancora più probabile che questo si irriti creando bruciori, vescichette ed eczemi.

I dermatologi concordano sul fatto che il disegno vada protetto dai raggi solari diretti per almeno 3 o 4 settimane: il tatuaggio, infatti, è una vera e propria ferita che il sole può irritare e bruciare. Al mare, anche la sabbia e il sale dell’acqua sono deleteri.

Ovviamente ciò non significa che bisogna evitare il mare: semplicemente, l’area fresca di tatuaggio deve essere mantenuta pulita e protetta e idratata con i giusti strumenti. Si tratta principalmente di creme e protezioni che di solito vengono consigliate dal tatuatore stesso, ma anche i dermatologi possono aiutare in questo senso. Infatti, anche pomate antibiotiche fatte appositamente per proteggere la pelle e mantenerne l’elasticità sono fondamentali.

Questa pratica diventa ancora più fondamentale quando si va al mare e ci si espone al sole. Assolutamente da evitare creme solari e simili. Meglio evitare, anche per questo, trattamenti abbronzanti con lozioni e lettini: i rischi sono praticamente gli stessi dell’esposizione al sole.