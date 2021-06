L’estate è ormai arrivata, ed è il momento di indossare il costume, un vestitino leggero, le infradito e trascorrere il fine settimana al mare.

Negli ultimi mesi ci siamo impegnate per ottenere la forma fisica desiderata, con l’obiettivo di indossare qualunque tipo di indumento. Ma probabilmente abbiamo dimentichiamo e trascurato una parte importante del corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Soprattutto nel mesi invernali, la cura dei piedi è sempre l’ultimo dei nostri pensieri.

Ma in estate, questa parte del copro è sempre in mostra. Al mare o indossando un paio di sandali. Quindi non dobbiamo assolutamente trascurarla.

Ecco come questo scarto alimentare ci aiuterà ad evitare figuracce imbarazzanti al mare

I piedi sono proprio i protagonisti della stagione estiva. Lisci, curati, con o senza smalto, devono essere sempre impeccabili.

Possiamo prenderci cura di questa parte del corpo, in poco tempo e a casa.

Non servono creme costose, ma solo uno scarto alimentare che tutti ogni giorno produciamo.

Parliamo degli scarti del caffè. Ecco che ci vengono in aiuto per eliminare lo strato delle cellule morte e levigare la pelle e i talloni.

Creare in pochissimo tempo uno scrub è facilissimo.

Ci servono:

a) 5 cucchiai di fondi di caffè;

b) 5 cucchiai di olio di oliva;

c) 2 cucchiai di sale o zucchero;

d) 3 gocce di olio essenziale di menta (che va sempre diluito con l’olio vegetale)

Mescoliamo tutti gli ingredienti e in meno di 5 minuti avremo uno scrub naturale, esfoliante e rifrescante fatto in casa. Massaggiamo i piedi, insistendo sulle zone più problematiche.

Ecco come questo scarto alimentare ci aiuterà ad evitare figuracce imbarazzanti al mare.

Altri passaggi fondamentali

Prima di utilizzare lo scrub, dobbiamo ammorbidire la pelle dei piedi. Prepariamo una bacinella con dell’acqua e qualche goccia di olio essenziale. Immergiamoli per 15 minuti. Questo pediluvio sarà anche un modo per rilassarsi e dare beneficio a piedi e caviglie gonfie.