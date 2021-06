A chi piace cucinare piace sperimentare. Infatti, quando si organizzano cene che prevedono la presenza di ospiti, il desiderio è quello di meravigliare con qualcosa di speciale. Oggi si racconta di un gustoso secondo di carne. Il pollo all’arancia è molto veloce e facile da fare. Ora si vedrà nel dettaglio come utilizzare questo ingrediente che darà alla nostra carne un sapore molto particolare. In pochi conoscono il piatto d’oro per stupire e ingolosire gli ospiti.

Ci serviranno:

6 sovra cosce di pollo;

2 bicchieri di vino bianco;

farina q.b.;

3 arance bionde.

Preparazione

Spremere le arance per ricavarne il succo e la scorza. Poi infarinare il pollo e versare il tutto in una padella con 5 cucchiai di olio. Le sovra cosce hanno bisogno di una buona rosolatura da tutti i lati. Una volta dorato il pollo, sfumare con il vino bianco. Quando l’alcol sarà evaporato, aggiungere metà succo di arancia e lasciare cuocere per venticinque minuti a fuoco medio. Aggiungere sale e pepe. Appena pronto versare in un piatto grande il pollo e tutto il sugo della cottura e aggiungere l’altra metà del succo di arancia. Un po’di farina aiuterà ad addensare. A questo punto si versa nella precedente padella e lasciare insaporire a fuoco spento.

Una volta pronto, ritirare il pollo e unire al fondo di cottura della padella il restante succo di arancia e un cucchiaio di farina. Mescolare velocemente e lasciare addensare. Rimettere il pollo in padella e fare insaporire a fuoco spento. Guarnire il pollo all’arancia con la scorza di arancia grattugiata e servire caldo.

Le varianti che si possono ottenere con questo piatto sono molte. L’ideale è servire il pollo all’arancia come piatto unico ma si può accompagnare anche con il cous cous o con il riso. Si può variare con il pollo al cocco e curry o soltanto con spezie, ceci e uvetta. Di queste ricette ne parleremo in un prossimo articolo. Ora gustate la bontà di questo piatto. Si assicura un grande successo. Gli ospiti ci chiederanno di cucinargli di nuovo questo piatto strepitoso.