D’estate è sempre fondamentale uscire di casa con la protezione solare per evitare spiacevoli scottature.

In più qualsiasi segno che abbiamo sulla pelle può trasformarsi in una macchia che non andrà più via. Più le cicatrici sono vecchie e più è difficile nasconderle e curarle. Ad ogni modo si può cercare di ridurre il colore e l’intensità del segno.

I buoni consigli per attenuare le cicatrici

Ogni cicatrice si modifica entro 18 mesi. Prima di questa scadenza è bene proteggerla dal sole con crema solare, idratarla tutti i giorni e massaggiarla. Se nonostante ciò resta intatta, colorata o troppo bianca bisogna ricorrere a dei trattamenti medici. Ecco come proteggere le cicatrici sulla pelle dal sole per evitare segni indelebili.

Il laser è una soluzione che ci permette di uniformare la tinta della pelle, le sedute durano dai 15 ai 30 minuti. Per schiarire una cicatrice molto scura il laser attacca la melanina per unire il colore con quello della pelle circostante. Queste sedute costano dai 100 ai 200 euro.

La dermopigmentazione serve invece a ricolorare una cicatrice bianca. Questa tecnica ispirata da quella del tatuaggio introduce dei pigmenti colorati all’interno della pelle. Il risultato è molto soddisfacente, e tre sedute massimo sono sufficienti. Il budget è di 150-200 euro per il trattamento totale.

Esistono anche altre due tecniche che sono l’iniezione di corticosteroidi e i vestiti comprimenti per appianare le cicatrici più spesse.

Nel primo caso si tratta di iniezioni fatte dopo l’applicazione di una crema anestetizzante. Sono intervallate da 3 a 6 settimane e iniettano dei corticosteroidi ad azione ritardata.

I vestiti specifici comprimenti si prenotano in farmacia e garantiscono efficaci risultati. Vanno portati giorno e notte per almeno 6 mesi. Costano intorno ai 90 euro ma ne valgono il prezzo.