Per molte donne la tintura appare come una schiavitù. Ovviamente, quei prodotti “magici” usati abilmente dai parrucchieri ci aiutano a superare delle situazioni scomode.

Avere la ricrescita in bella vista potrebbe creare imbarazzo e sono moltissime le donne, ma anche gli uomini, che si adoperano per risolvere il problema.

Inoltre, i canoni di bellezza imposti dalla nostra società puntano molto sulla giovinezza a tutti i costi. Dunque, anche le over 50 e 60 si adoperano al meglio per apparire sempre impeccabili e perché no, anche più giovani. In questo articolo, dunque, parleremo dei capelli bianchi, ecco come smettere di usare la tinta e sembrare più giovani di 10 anni con poche e semplici mosse.

Tendenze e nuovi orizzonti

Sicuramente, è anche giusto sottolineare che sta prendendo piede una nuova abitudine, un cambio di rotta interessante. Da qualche anno, infatti, star del cinema e regine del jet set stanno sfoggiando con fierezza la loro chioma sale e pepe.

Un segnale che è simbolo di cambiamento. Le donne moderne si affermano con la loro tenacia e consapevolezza. Non temono più i pregiudizi altrui e preferiscono la naturalezza di quei candidi fili d’argento che incorniciano il volto.

Cedere al tempo che passa, però, non significa mostrarsi trasandate e poco ordinate. Per questo motivo, per portare al meglio la capigliatura sale e pepe si potrebbero utilizzare diversi trucchetti furbi.

Capelli bianchi, ecco come smettere di usare la tinta e sembrare più giovani di 10 anni

Apparire più giovanili anche con una chioma sale e pepe si può e anche il taglio ha la sua importanza. Ecco, quindi, come portare i capelli a 50 e 60 anni con questi tagli meravigliosi che ringiovaniscono, perfetti per ogni viso.

Ovviamente, per dire addio alla tintura, bisognerà superare un periodo di transizione. Per evitare di mostrare una linea di demarcazione netta tra tinta e chioma naturale, ecco 4 trucchetti per coprire velocemente la ricrescita poco prima di uscire.

Poi, sarebbe opportuno scegliere un taglio medio-corto e abbandonare progressivamente la tintura con delle colorazioni apposite. Per le more, ad esempio, spopola la tecnica “grey blending”. Sfumature dall’effetto naturale che camuffano i primi capelli bianchi. Per le bionde, invece, il processo risulta generalmente più facile. Tuttavia, si può sempre optare per qualche schiaritura più chiara per illuminare meglio il volto.

Come prendersi cura della chioma sale e pepe

Per i capelli sale e pepe è consigliatissima l’applicazione di maschere nutrienti. Questi prodotti sono perfetti per tutti i tipi di capelli. Inoltre, è fondamentale scegliere uno shampoo anti-giallo per eliminare l’effetto spento e opaco della chioma.

Infine, per avere capelli in salute ma utilizzando rimedi naturali, molto gettonati sono gli impacchi a base di oli vegetali di argan o jojoba.