Il nostro corpo dice molto di noi. Spesso ci lasciamo ingannare dal tipo di abbigliamento o dall’acconciatura di una persona. In presenza di tatuaggi, poi, si tende spesso a dare giudizi negativi. Ma non bisogna essere troppo superficiali e farsi ingannare dalle apparenze. In pratica, dobbiamo sempre tenere bene a mente il proverbio “l’abito non fa il monaco”.

Per scoprire qualcosa di più riguardo a chi ci sta davanti, è bene invece soffermarsi sui suoi tratti fisici. Infatti, sembra incredibile ma i piedi svelano carattere e personalità di una persona. Se ne abbiamo l’occasione, potrebbe essere utile anche fare caso a cosa ordina al bar e al ristorante. Infatti, è sorprendente ma il caffè preferito e il modo di berlo svelano molto di una persona. Ed ancora, potrà sembrare inspiegabile ma dal tipo di pasta scelta si può capire molto della persona che abbiamo di fronte.

Quest’oggi, continueremo ad approfondire la tematica applicata ai tratti somatici. Infatti, sembra incredibile ma basterebbe osservare le labbra per capire molto sul carattere e la personalità di una persona.

Le labbra sono una parte del corpo sempre in primo piano e per le donne rappresentano anche un importante strumento di seduzione.

Estetica a parte, a ben pensarci, noi esprimiamo i nostri pensieri proprio attraverso le labbra. Ma non solo. Anche senza dire una sola parola, esprimiamo felicità, rabbia, tristezza e ogni altro tipo di emozione attraverso la forma che la bocca assume.

Labbra regolari

Il caso più semplice è tipico delle persone altruiste che danno molta importanza all’amicizia. Hanno sempre un buon consiglio da dare e di loro ci si può fidare.

Labbra grandi e carnose

Questo tipo di bocca rappresenta l’istinto materno. In senso lato, la voglia di prendersi cura degli altri. È segno, quindi, di persone gentili ed altruiste.

Labbra sottili

Solitarie e molto riservate, le persone con le labbra sottili stanno bene da sole e non cercano necessariamente la compagnia degli altri. Autosufficienti, riescono ad affrontare e superare qualsiasi problema. Quando capita, stanno bene anche in compagnia.

Labbra a cuore (labbro superiore più grande rispetto a quello inferiore)

In genere, chi ha questo tipo di bocca, è un soggetto molto carismatico e magnetico che riesce a catturare l’attenzione su di sé in maniera naturale.

Labbro inferiore più voluminoso

Le persone con questa caratteristica sentono il bisogno di divertirsi, fare nuove conoscenze e scoprire posti nuovi. Curiose e socievoli, sono sempre aperte alle novità. Non amano invece le routine abitudinarie.

Labbro superiore con arco di cupido accentuato

Tipico delle personalità artistiche e creative. Molto socievoli, le persone con questo tratto riescono ad ottenere buoni risultati in tutto quel che fanno. Amano andare a mostre e a teatro. Sono socievoli ma preferiscono stare con persone dagli stessi interessi.

Labbro superiore senza fossetta

Denota persone che hanno un grande senso del dovere.

Labbra in giù

Le labbra rivolte all’ingiù rivelano, infine, una personalità empatica, sempre pronta ad ascoltare gli altri. In genere, chi ha questo tipo di bocca è altruista e sempre disponibile, ma attenzione a non approfittarsene o a prendersene gioco.