Con questa crema deliziosa l’arrosto uscirà morbido dentro e croccante fuori

La carne è uno degli alimenti fondamentali da avere sulle nostre tavole. Andrebbe consumata almeno 3 volte a settimana, alternando tra carne rossa e bianca. Questo perché è un prodotto alimentare ricco di proteine, che sono essenziali al nostro organismo affinché avvengano una serie di reazioni chimiche. Oggi vediamo la ricetta di come fare l’arrosto al latte ma non solo.

Ingredienti

Per circa quattro persone sarà necessario avere:

1 kg di girello;

600 ml di latte, se è quello senza grassi ancora meglio;

1 spicchio di aglio;

1 cucchiaino di pepe verde;

b. di farina, sale e olio.

Sarà inoltre una ricetta abbastanza facile da riprodurre.

Con questa crema deliziosa l’arrosto uscirà morbido e non solo

Il primo passaggio da fare sarà quello di legare l’arrosto con lo spago da cucina. Successivamente lo si passa nella farina. Facciamo attenzione che sia ben infarinato e non ci siano zone vuote. Prendiamo una padella antiaderente e versiamo un po’ di olio con uno spicchio di aglio. Non appena rosolerà l’aglio mettiamo dentro anche l’arrosto e alziamo la fiamma. Sarà necessario girarlo più volte affinché si cucini da tutti i lati, dunque bisogna prestare molta attenzione e starci dietro. Una volta che si sarà rosolato, togliamo via l’aglio.

Come fare il vitello cremoso

Aggiungiamo il latte e il pepe verde. Aggiustiamo anche con il sale. Adesso mettiamo il coperchio e ultimiamo la cottura. Dovrà cucinare per circa mezzoretta. Ricordiamoci sempre di girarlo di tanto in tanto. Possiamo anche verificare lo stato di cottura interno facendo un piccolo taglio con il coltello. Quando l’arrosto sarà pronto lo togliamo dal fuoco. A questo punto ci sarà ancora il latte nella pentola. Aggiungiamo un cucchiaio di farina e così si addenserà. Quando si sarà addensato aggiungiamo la cremina sull’arrosto, che taglieremo. Con questa crema deliziosa l’arrosto uscirà morbido e davvero saporito. Serviamo caldo.

Arrosto ai mirtilli

Per fare questo arrosto molto buono ci serviranno:

800 g di arrosto;

1 bicchierino di cognac;

50 g di mirtilli secchi;

1 bicchiere di spumante;

25 g di burro;

1 spicchio di aglio;

q.b. di sale, maggiorana, timo, olio EVO e pepe rosa.

In una teglia mettiamo lo spumante, il timo, la maggiorana che è ricca di nutrienti, mirtilli, aglio e la carne chiusa con lo spago. La si lascia marinare per circa 30 minuti. Successivamente facciamo sciogliere in una padella il burro con olio e mettiamo la carne. Facciamo rosolare a fiamma alta e sfumiamo con il cognac. Aggiustiamo anche con sale e pepe. Rimettiamo la carne nella teglia e la mettiamo in forno a 160 gradi, ventilato, per circa un’ora. Controlliamo sempre che non si bruci. A metà cottura giriamo l’arrosto e bagnamo con il sughetto che si sarà formato in superficie. Così non rimarrà secco ma umido. Una volta che sarà cotto possiamo togliere lo spago. Lo tagliamo a fettine non troppe spesse e sottili e serviamo. Con un buon vino rosso accanto potrebbe essere un’idea secondo piatto se abbiamo invitati a casa. È una ricetta davvero originale e faremo sicuramente una bellissima figura.