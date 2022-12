Sbaglia di grosso chi butta le vecchie sciarpe di lana perché riciclabili in 7 modi geniali

Cosa fare con delle vecchie sciarpe? Scopriamo insieme alcune belle idee di riciclo creativo per riutilizzare delle sciarpe di lana che non ci piacciono più!

Dicembre è ormai arrivato e con esso un gran bel freddo. In questi giorni, molti saranno alle prese con l’allestimento dell’albero di Natale e gli addobbi. Molti altri staranno pensando a dei look trendy da sfoggiare in occasione delle festività. Ed altri ancora, invece, si dedicano alle pulizie di fino per mantenere la casa ben calda. Poiché il freddo è ormai arrivato prepotente in tutt’Italia, da armadi e cassetti stanno spuntando sciarpe, guanti e berretti.

Tutti accessori indispensabili per uscire quando il termometro è quasi vicino allo zero. Di anno in anno, però, le mode cambiano. Ogni stagione porta con sé modelli e colori. Non è quindi raro che la sciarpa che lo scorso anno ci ha tenuto il collo ben al caldo, quest’oggi stoni un po’. Che fare quindi? Buttarle nel bidone della spazzatura? Giammai!

Ecco perché sbaglia di grosso chi butta le vecchie sciarpe di lana

Come molti altri capi e oggetti, anche le sciarpe sono riciclabili.

Anzitutto, grazie alla sua forma lunga e stretta, una vecchia sciarpa può diventare un utilissimo paraspifferi. Basterà prendere della gommapiuma ed avvolgervi attorno la nostra sciarpa. Quindi, cucire i lati lunghi e formare un salsicciotto. Lasciando libere le estremità, avremo una simpatica caramella da utilizzare anche come cuscino per il collo, ad esempio quando si è seduti sul divano a guardare la TV.

Sempre grazie alla sua caratteristica forma, una sciarpa può diventare un originale runner da sistemare sul tavolo. Potremmo tenerlo sempre in vista poggiandovi sopra una cornice o un vaso di fiori. In alternativa, la potremmo stendere sopra la tovaglia, per sistemarvi sopra un bel centrotavola.

2 idee per riciclare più sciarpe di lana

Vediamo ora cosa fare se abbiamo a disposizione più sciarpe che non utilizziamo più, magari usando anche quelle di figli e mariti. Semplicemente cucendole fra loro, ecco una calda copertina da tenere sui piedi la sera mentre si è seduti sul divano. Altra idea potrebbe essere quella di arrotolare ogni sciarpa su sé stessa, e poi unirle l’una con l’altra a formare centri concentrici. In questo modo avremo ottenuto un originalissimo tappeto.

Ecco altre 2 pratiche idee di riciclo creativo

Una sciarpa potrebbe diventare un copribottiglia. Basterà tagliarla di una misura un po’ più lunga rispetto alla bottiglia che si deve regalare, chiudere i lati lunghi per formare una sorta di sacchetto e, infine, chiudere la parte superiore con un bel fiocchetto. Sarà una confezione regalo decisamente innovativa! Più casalinga, ma decisamente pratica, l’idea di trasformare una vecchia sciarpa di lana in una copertura per borse dell’acqua calda. Un involucro personalizzato e decisamente gradevole a vedersi.

Con tutte queste belle e varie idee, ecco quindi perché sbaglia di grosso chi butta le vecchie sciarpe di lana.