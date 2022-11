Come si dovrebbe mangiare superata la mezza età e i cibi da evitare

Arrivati ad una certa età bisogna controllare la propria alimentazione. Questo perché si hanno dei cambiamenti ormonali, il metabolismo cambia e tende a rallentarsi. Dunque quello che facevamo prima non possiamo più farlo e bisogna avere un po’ più di criterio. Specialmente le donne, quando vanno in menopausa, hanno una scarica di ormoni che facilmente potrebbe portare alla variazione del proprio peso e della forma fisica. Con l’alimentazione però potremmo fare un grande passo in avanti, iniziando a capire quali sono i cibi che dovremmo mangiare con più cautela. A prescindere però dalla donna, anche l’uomo dovrà fare molta attenzione.

Va bene seguire una dieta vegetariana o vegana?

C’è sempre stato un dibattito sul modello per eccellenza di dieta da seguire. La verità è che va bene ciò che ci piace. Anche se togliamo le proteine animali, potremmo ricevere quei nutrienti da altri alimenti. In una fase in cui il nostro corpo tende a cambiare a seguito dell’avanzare dell’età, non sarebbe un problema se la dieta che seguiamo sarà vegetariana, vegana o mediterranea. L’importante è sapere che sarebbero le quantità a fare la differenza.

Quali condimenti utilizzare

Spesso facciamo l’errore di riempire di olio le nostre pietanze. È inutile fare un bel piatto di carne e verdure se poi ci versiamo sopra tanto olio. Partiamo dal presupposto che andrebbe condito tutto a crudo. Questo perché l’olio sarà meno calorico e inoltre rimarrebbero inalterate le sue proprietà di antiossidante. Dunque nella verdura va bene olio a crudo, giusto un filo. Per quanto riguarda la carne potremmo anche spremere sopra un po’ di limone, che dà un sapore leggermente acido, ma fa bene molto alla salute.

Come si dovrebbe mangiare superata la mezza età e alcuni consigli utili per stare meglio

Come possiamo aver capito, quindi, l’importante è sapersi controllare. Anche i legumi vanno bene, soprattutto se consumati all’incirca 2 volte a settimana. La cosa essenziale è variare. Non ha molto senso mangiare sempre i ceci o le lenticchie. Bisognerà anche spaziare tra gli alimenti.

Cosa evitare

Abbiamo detto che il metabolismo tende a rallentare, di conseguenza bisognerebbe evitare i cibi che sono molto grassi. Ad esempio sarebbe meglio evitare il tonno in scatoletta e preferire quello fresco. Per le bevande superacoliche bisognerebbe limitarne il consumo. Va bene se si beve il vino rosso, ma solo una o due volte al giorno.

Dieta tipo

Facciamo un esempio di un giorno tipo. Se si vuole mantenere un certo stile di vita sano, bisognerà utilizzare anche gli alimenti giusti. Ovviamente questo che andremo a vedere sarà in linea generale. Ogni persona avrà bisogno delle proprie quantità. A colazione si potrebbero consumare 125 ml di latte, con caffè o cacao amaro. Potremmo unire 30 g di cereali o 2 fette biscottate con marmellata light. Sì alle carni bianche come tacchino e pollo, vanno bene anche vitello o carne di maiale. La carne rossa preferibilmente 2 volte a settimana. Accompagnare sempre da una porzione di verdura, circa 200 g. Preferibilmente scegliere frutta e verdura di stagione. Associamo anche alla frutta fresca la frutta secca, in quanto andrebbe ad accelerare il metabolismo. Ecco come si dovrebbe mangiare superata la mezza età, per stare bene con il proprio corpo.