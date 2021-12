Insieme al mascara e al lucidalabbra, l’eyeliner è uno di quei prodotti cosmetici che non devono assolutamente mancare nella trousse di ogni donna. Si tratta di tre accessori indispensabili anche per un trucco molto “nature”, da adottare per la vita di tutti i giorni. L’eyeliner, in particolare, è molto importante perché dona subito intensità allo sguardo. Inoltre, in base a come viene applicato, è in grado di donare un taglio all’occhio davvero unico. Ad eccezione delle make up artist professioniste, nonché delle più patite, tutte siamo convinte che l’eyeliner sia solo nero. Ma così non è. Esistono infatti eyeliner di vari colori, più o meno eccentrici e vistosi, da utilizzare in specifici contesti ed occasioni.

Come già altre volte abbiamo detto, il trucco serve anche per valorizzare punti di forza e nascondere eventuali difetti. Ad esempio, chi ha occhi piccoli deve assolutamente conoscere questa semplice tecnica di trucco che apre lo sguardo rendendolo intenso e magnetico. Stiamo per vedere un altro caso. Infatti, chi ha capelli biondi e carnagione chiara deve assolutamente utilizzare questo trucco perché illumina volto e sguardo.

Il trucco a cui ci stiamo riferendo è l’eyeliner chiaro, o meglio, bianco. Per i “comuni mortali” questo potrebbe essere una grande novità. Gli esperti del settore, invece, utilizzano molto spesso questo prodotto perché dona ad attrici, modelle e show girl un’aria riposata e ringiovanita. Detto ciò, è quindi facile intuire il motivo per cui l’eyeliner bianco sia considerato uno strategico alleato. Tuttavia, è bene fare attenzione, perché i colori del trucco, così come la tinta dei capelli, devono sposarsi bene con occhi e carnagione.

L’eyeliner bianco ben si addice alle donne con caratteristiche algide. Ovvero, a chi ha una carnagione chiara, quasi eterea, capelli biondo naturale e, meglio ancora, occhi azzurri o verde chiaro.

Queste persone, in genere, hanno infatti un aspetto un po’ slavato. L’eyeliner bianco riesce a mettere in risalto lo sguardo e a donare una splendida luce quasi naturale. Inoltre, gli occhi appariranno subito più grandi.

Al contrario, invece, le more, specie se con la carnagione olivastra, devono assolutamente evitare questo prodotto. Il contrasto cromatico che si andrà a creare, infatti, darà vita a ciò che non vorremmo. Le occhiaie saranno più segnate e lo sguardo assumerà un’aria stanca.

Concludiamo con qualche segreto pratico

Possiamo utilizzare l’eyeliner bianco anche come correttore, magari per mascherare qualche brufoletto. Si stende sulla zona incriminata sfumandolo con il dito, e poi bisogna coprire con il fondotinta che abitualmente utilizziamo.

Inoltre, sfumato con un pennellino, l’eyeliner bianco diventa anche un validissimo sostituto del primer, da usare quindi come base fissante per il make up.

