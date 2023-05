Chi è Maddalena Svevi la ballerina di Amici: età, fidanzato, scuola ed esperienze in tv

Viene da Genova e ha cominciato a ballare da bambina. Giovane e bella e ricca di talento ha subito conquistato il pubblico con la sua bravura e con il suo fascino. La corsa verso la vittoria di Amici si è fermata poco prima della finale.

Si è fermato in semifinale il sogno di Maddalena di vincere l’ultima edizione di Amici. Le battaglie con Isobel, le polemiche con la Celentano, i tanti alti e bassi, hanno forse influenzato il giudizio finale. Maria De Filippi ha spiegato che Maddalena non è in finale solo perché i posti sono 4 e qualcuno doveva rimanere fuori. Questa volta è toccato a Maddalena. Questo episodio non fermerà la sua scalata e una carriera che si preannuncia colma di soddisfazioni.

Maddalena ha già alle spalle importanti esperienze televisive fatte prima della partecipazione ad Amici. Ha fatto parte del corpo di ballo del programma di Rai Uno Il Cantante Mascherato e Pequenos Gigantes di Belen Rodriguez. Il serale di Amici è la sua terza esperienza di un certo livello

Futuro già scritto

Chi è Maddalena Svevi la ballerina bionda tutta grinta che ha bucato lo schermo ad Amici? Maddalena ha 17 anni e a Genova frequenta la Naima Accademy e il liceo P. Gobetti indirizzo musicale. Ha fatto parte della Experience Dance Company insieme a Tommaso Stanzani che è un suo amico. Ha partecipato a diversi stage con Raimondo Todaro. Non ha tatuaggi e il suo profilo Instagram è seguito da quasi 120 mila followers.

Questa stagione di Amici ha vissuto molti successi anche grazie alla rivalità tra Isobel e Maddalena. Le 2 ballerine si sono sfidate più volte spinte dalla volontà della Celentano per cui Maddalena non ha dimostrato particolare simpatia. In più occasioni Maddalena è stata sconfitta da Isobel rischiando l’eliminazione ma si è sempre salvata. Durante la sesta puntata è stato organizzato un casting con Santo Giuliano l’assistente del coreografo Daniel Ezralow. Maddalena è stata scelta insieme a Isobel per far parte del nuovo spettacolo del famoso coreografo. Le ballerine di Amici partiranno per la lunga tournee appena finito il programma.

Chi è Maddalena Svevi la ballerina che fa perdere la testa

Durante questa stagione di Amici, Maddalena Svevi ha intrapreso una relazione all’interno della scuola con Mattia Zenzola. Dopo qualche mese i primi ripensamenti hanno portato la ballerina a troncare il rapporto. La paura per Maddalena era quella di perdere la concentrazione e non portare a termine il suo impegno.

Il nuovo fidanzato di Maddalena sarebbe Nicholas Borgogni conosciuto da chi segue i programmi tv della Rai perché ha partecipato sia a Ballando con le Stelle che al Cantante Mascherato. I fan avrebbero voluto un ritorno di fiamma tra i ragazzi protagonisti ad Amici ma anche la madre di Zenzola ha escluso ogni possibilità. Maddalena ha un lungo cammino davanti e il pubblico che la apprezza le starà vicino. La speranza è quella di vederla da subito protagonista nei balletti delle trasmissioni più seguite dei canali con più audience.