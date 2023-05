Pranzo o cena sfiziosa e veloce? Ecco i piatti tanto amati da Lady Diana pronti in 15 minuti

Trovare delle semplici idee per preparare pranzi o cene settimanali a volte è un vero dilemma. Per sorprendere a tavola ecco 2 ricette che gradiva molto Lady D

Il tempo non è sempre dalla nostra parte e spesso manca un pizzico di fantasia per mettere in tavola un pasto appetitoso, per tutta la famiglia. Se durante il fine settimana è più probabile dedicarsi senza fretta ai fornelli, nei giorni lavorativi diventa un’impresa. Ci vuole abilità ad incastrare tutti gli impegni e le attività quotidiane e, in più, proporre dei piatti non troppo scontati. Pasta, uovo e fettina di carne rappresentano un classico salva cena, ma effettivamente potremmo elaborare qualcosa di diverso, che non sia troppo complicato. Quando siamo alla ricerca di nuove ricette da fare, trovare ispirazione da libri o sul web è abbastanza comune.

Preparare un pranzo o cena sfiziosa e veloce, le ricette più richieste a casa Windsor

Oggi siamo abituati a cercare anche sui social delle ricette facili da riproporre con le nostre mani e, spesso, siamo incuriositi dal menù dei vip. Alcune abitudini a tavola di personaggi di spicco sono davvero singolari e potrebbero stupire i gusti della Famiglia Reale britannica. La regina Elisabetta amava consumare pietanze semplici e leggere, con pochissimi carboidrati e detestava cucinare. Non era brava ai fornelli neanche l’amatissima Lady D, ma spesso entrava in cucina per mangiare dell’uvetta o per assaggiare una ricetta dello Chef.

La principessa del Galles preferiva non mangiare aglio, per non avere un alito sgradevole. Adorava il budino di pane e burro, succhi e centrifugati di frutta e verdura, ortaggi e piatti ripieni come quelli a base di peperoni. Proprio questa potrebbe essere un’idea perfetta per preparare un pranzo o cena sfiziosa e veloce. Il cuoco reale dell’epoca avrebbe rivelato che il ripieno preferito era realizzato con vegetali, riso, mozzarella, parmigiano e pomodoro. Se prima sbollentiamo i peperoni ridurremo i tempi di cottura in forno, nel frattempo basta preparare del riso, o usare quello avanzato. Saltiamo in padella zucchine e funghi, poi aggiungiamoli al riso insieme a cubetti di mozzarella, parmigiano e un cucchiaino di pomodoro affumicato. Quindi basterà farcire i peperoni e infornarli con un filo d’olio a 200 gradi per 15 minuti.

La zuppa ucraina

A quanto pare i pasti di Lady D erano particolarmente ricchi di verdure e più volte avrebbe richiesto una particolare zuppa ucraina a base di barbabietola. La ricetta originale del Borsch è abbastanza impegnativa e piuttosto lunga, ma potremo eseguirla nella variante più veloce e semplice. Tagliamo finemente la barbabietola, carote e cipolla e rosoliamole in un tegame con dell’olio evo. Versiamo del brodo di pollo o vegetale per finire la cottura, insieme a sale e pepe. Una volta cotta la zuppa frulliamola e impiattiamo insieme ad un cucchiaio di panna acida, o yogurt naturale.