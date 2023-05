Come farsi una vacanza totalmente gratis al mare in albergo di una settimana con questo semplicissimo metodo

Come farsi gratis una per una vacanza al mare di 1.000 euro? In questo articolo ti spieghiamo come sia possibile attraverso un metodo semplicissimo a cui però molti non pensano.

Il mare è una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze estive. Tuttavia per quanto si possano trovare offerte convenienti, non è facile fare andare in vacanza spendendo poco. Analizzando le varie offerte il costo medio di una settimana al mare in Italia per due persone è di circa 1.000 euro. In questa cifra vanno considerate le spese di viaggio, l’hotel, il vitto e le spese extra come la spiaggia. Il problema è trovare i 1.000 euro, come farsi una vacanza totalmente gratis?

Perché una vacanza al mare può costare anche 1.000 euro?

Il costo di una vacanza al mare dipende da molti fattori, tra cui il periodo, la destinazione, la durata e il tipo di sistemazione. Ovviamente, agosto è il mese più caro, mentre giugno e settembre sono più economici. Inoltre, alcune località sono più richieste e quindi più care di altre. Ad esempio, la Sardegna e la Liguria hanno prezzi più alti rispetto alla costa adriatica o ad alcune zone della costa tirrenica, specialmente al sud.

Un altro elemento che incide sul budget è la scelta dell’hotel. Un resort 4 stelle con piscina e vista mare, avrà un prezzo sicuramente più alto che un hotel 3 stelle semplice ma confortevole. Infine, bisogna considerare anche le spese extra, come il cibo, i trasporti, la spiaggia se non compresa nel prezzo, le escursioni e i divertimenti. Considerando tutte queste spese e senza volere rinunciare a nulla, si fa presto ad arrivare a spendere 500 euro a testa.

Ma rimane il problema: dove trovare i soldi? Ecco la soluzione.

Come farsi una vacanza totalmente gratis con questo semplice stratagemma

Se si vuole trovare 1.000 euro per fare la vacanza al mare basta metterli via durante l’anno, risparmiarli. Per qualcuno l’impresa potrà sembrare impossibile. “Come risparmiare 1.000 euro se non riesco a risparmiare neanche 100 euro?”. È probabile che molti di coloro che stanno leggendo questo articolo avranno fatto questo pensiero. Invece è più semplice di quelli che comunemente si pensa.

Ricordiamoci del proverbio indiano che dice che un elefante si mangia un boccone alla volta. Quindi si risparmiano 1.000 euro un po’ alla volta, con 3 euro al giorno per un anno. Questo significa rinunciare a qualche piccolo sfizio quotidiano, come il caffè al bar, oppure qualche sigaretta quotidiana di meno, un aperitivo in meno, ecc. Si tratta di piccole rinunce che possono fare la differenza a lungo termine.

Passare all’azione: svuotare ogni giorno le tasche

Ecco come praticamente riuscire a mettere via circa 1.000 euro in un anno. Comprate un salvadanaio e ogni sera al rientro da casa mettete dentro 3 euro. Se siete una coppia potete mettere 2 euro a testa, o 1 euro e mezzo, il frutto della vostra rinuncia quotidiana. Fatelo ogni giorno, non saltate un appuntamento, domeniche e feste comprese. Alla fine dell’anno avrete nel salvadanaio 360 x 3 euro ovvero circa 1.080 euro. Un consiglio ulteriore. Dopo 3, 4 mesi l’importo sarà arrivato a circa 300 euro. Mettete i soldi in un conto di deposito, o impiegateli in una forma di risparmio a costo zero

Ma come fare se volete andare in vacanza ad agosto? Avete solo 3 mesi scarsi per risparmiare. Vero, ma l’importante è cominciare. Attingete i 1.000 euro per la vacanza dai vostri risparmi e quando arrivate alla cifra dei 1.000 euro nel salvadanaio, reintegrate la cifra. Oppure risparmiate un po’ meno per concedervi a settembre od ottobre una mini vacanza. Magari scegliendo tra le molte offerte che il web offre, specialmente in bassa stagione.