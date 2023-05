Chi sarà il vincitore di Amici? Ecco il segno del finalista baciato dalle Stelle e favorito da Giove

Dovremo attendere domenica 14 maggio per vedere la finalissima di Amici e scoprire chi trionferà tra Wax, Angelina, Mattia e Isobel. Sarà tutto una sorpresa, anche se pronostici e oroscopo indicano già il vincitore, ecco chi è.

Sono passati quasi 8 mesi dalla messa in onda su Canale 5 di Amici, il seguitissimo programma di Maria De Filippi. Un talent show che ha come protagonisti dei giovani ballerini e cantanti, una vera e propria classe che segue lezioni per migliorare le proprie capacità. Non tutti arrivano però alla fase finale del serale, dove gli allievi sono suddivisi in 3 squadre, capeggiate dagli insegnanti. I professori, bravissimi professionisti, decidono chi fra loro ha accesso alla trasmissione della sera. Siamo praticamente agli sgoccioli e mancano solo pochi giorni per stabilire il vincitore di quest’anno, tra i concorrenti rimasti. A gareggiare per la vittoria sono Isobel, Mattia, Wax e Angelina, i primi 2 ballerini, gli altri cantanti.

Chi sarà il vincitore di Amici secondo i pronostici

Ognuno di loro ha il suo stile e caratteri totalmente diversi, ma tutti sono sicuramente dei ragazzi talentuosi, ed hanno voglia di dimostrarlo. Sabato scorso per molti è stato un vero dispiacere vedere abbandonare il palco dai 2 semifinalisti Aaron e Maddalena, ad un passo dalla finale. Ma essendo bravi e molto giovani sicuramente il futuro gli riserverà bellissime sorprese.

In questo momento, però, le attenzioni sono particolarmente rivolte ai finalisti e le prime previsioni non tardano ad arrivare. L’attesa aumenta la curiosità di sapere come finirà la diretta del 14 maggio, ad alzare la coppa del talent sarà il più votato dal pubblico, attraverso televoto. Sembrerebbe ci siano vare tipologie di voto, attraverso mobile e diverse App, per valutare le performance dei ragazzi durante le manche. Pronostici e sondaggi indicherebbero Angelina o Isobel come favorite, ma per sapere chi sarà il vincitore di Amici dovremo aspettare domenica sera. Nulla esclude che potremmo sbirciare l’oroscopo della settimana per scoprire il segno favorito dalle Stelle.

L’oroscopo di Wax, Mattia, Angelina e Isobel

Mattia e Wax sono entrambi nati nel mese di gennaio e sono del segno del Capricorno. L’oroscopo prevede una settimana all’insegna dell’impazienza, dopo sacrifici e duro lavoro, ma forse bisogna avere più prudenza nel pretendere i risultati desiderati. A quanto pare non tutti i pianeti sono favorevoli, per ricevere belle notizie bisognerà aspettare un altro po’. Isobel è del Toro, un segno decisamente fortunato e ben voluto in questo periodo.

Ci saranno bellissime novità in arrivo, in ambito sentimentale e lavorativo, grazie ad un atteggiamento positivo potrebbe realizzarsi un grande sogno. Ma lo stesso sogno potrebbe concretizzarsi prima per Angelina, segno Ariete, visto lo straordinario oroscopo della settimana. Grazie all’influsso di Giove potrebbe ottenere dei meravigliosi risultati a brevissimo e sabato Marte donerà un’energia unica. Sarà forse lei a vincere questa edizione di Amici?