Perché pensare che solamente nel periodo estivo possiamo essere fieri e soddisfatti del nostro giardino?

Certamente, è l’estate la stagione in cui si concentra maggiormente la forza della Natura, che ci regala fiori e piante eccezionalmente belle.

Sono molte, infatti, le specie di vegetali, sia grandi che piccole, che incantano con colori brillanti e profumi inebrianti.

Indubbiamente, nel periodo estivo, giardini, terrazzi e balconcini si trasformano in vere e proprie oasi casalinghe. In questi luoghi, si può poter godere non solo del fresco della sera ma anche della tranquillità e di quel senso di benessere e di pace interiore, notoriamente trasmesso dalla presenza stessa delle piante che decorano gli ambienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, anche la stagione autunnale può regalare grandi soddisfazioni.

Ad esempio, molti ignorano che in autunno basta 1 sola pianta per avere balconi fioriti, ordinati e profumatissimi.

Chi desidera un balcone pieno di fiori coloratissimi dovrebbe piantare subito questi 3 bulbi eccezionali

Dunque, basterà scegliere le piante giuste e soprattutto conoscere qualche piccolo trucco e segreto del mestiere per avere un balcone fiorito in poco tempo. Chi si prende cura quotidianamente di piante e fiori, sicuramente, sa che bisogna agire in anticipo per raggiungere fioriture eccezionali di stagione in stagione.

Nel periodo autunnale sono in molti a dedicarsi alla semina.

Difatti, chi desidera un balcone pieno di fiori coloratissimi dovrebbe piantare subito questi 3 bulbi eccezionali ma non tutti lo sanno.

Stiamo parlando di 3 piante facilissime da coltivare e che se piantate adesso regaleranno balconi fioriti per tutta la prossima primavera ed anche oltre.

Iniziamo con i bulbi di allium. La fioritura abbondante comincia in tarda primavera. Nel periodo autunnale, servirà coltivare i bulbi di allium in vaso, in un luogo possibilmente riparato dal freddo. Attenzione alla posizione. I bulbi andranno piantati ad una profondità di 6-8 cm.

In questo periodo sono da piantare anche i bulbi dei narcisi. Bellissimi e dai colori sgargianti, i narcisi decorano alla perfezione spazi anche molto stretti e piccoli. Inoltre, non hanno bisogno di particolari cure.

Infine, si consiglia di piantare i bulbi di tulipani. Elegantissimi e colorati, questi fiori meritano davvero almeno una chance.

Tra settembre e ottobre si consiglia di piantare i bulbi ad una profondità di circa 5-10 cm. Inoltre, la punta dei bulbi va sempre piantata rivolta verso l’alto. Questi 3 bulbi eccezionali si trovano nei negozi specializzati ma anche in rete a prezzi anche molto bassi. Un investimento a lungo termine da provare assolutamente!

Approfondimento