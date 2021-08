Il un tripudio di colori, profumi e forme eccezionali l’estate in fiore 2021 sta per terminare.

E con un susseguirsi di balconi fioriti e giardini ordinati e decorati da piante bellissime, ecco che siamo quasi pronti ad accogliere l’autunno.

La Natura, però, non si arresta e regala vegetali bellissimi che possono rendere unici i nostri spazi “green” in tutte le stagioni.

Possiamo, infatti, già prepararci ad avere bellissimi balconi in fiore anche a settembre con quest’altra pianta spettacolare.

Senza contare che, per chi possiede già tante piante nel giardino, basta davvero poco per prolungare la fioritura ed avere piante bellissime fino a fine settembre.

Insomma, non serve uno specialista per ravvivare terrazzi e balconi di casa. Finita la carrellata dei fiori estivi, ecco arrivare le bellezze autunnali che incanteranno amici e parenti.

Per fare invidia ai vicini e non sprecare tempo prezioso, meglio optare per una pianta davvero eccezionale, adatta all’imminente periodo settembrino.

Donare al balcone allegria e fioritura abbondante grazie ad una sola pianta eccezionale, consigliatissima!

Stiamo parlando dell’ibisco, comunemente chiamata ibiscus o hibiscus. Grazie ai suoi fiori dalle tinte che vanno dal rosso al bianco, passando per l’arancione e il giallo, incantano tutti letteralmente. Inoltre, l’ibisco è anche molto facile da coltivare e non richiede particolari cure.

In questo spazio, però, più che elogiare le caratteristiche della pianta, la Redazione vuole mostrare quali sono i trucchi più efficaci per una fioritura perfetta e duratura.

I trucchi da ricordare

Per un ibisco sano e rigoglioso basta tenere in mente poche e semplici regole.

Innanzitutto, tra settembre e ottobre saranno ancora molte le belle giornate ed è per questo che è consigliato posizionare l’ibisco in un punto soleggiato, perché ama il sole. In cambio, il vegetale regalerà fioriture più abbondanti rispetto alle piante che stanno in mezz’ombra.

Attenzione, poi, al terreno. Una delle soluzioni più ottimali è quella di mescolare del terriccio universale con della sabbia fine oppure della corteccia. Così facendo, le radici potranno respirare meglio e drenarsi in modo più efficace, evitando ristagni d’acqua.

In pochi sanno che la temperatura dell’acqua può danneggiare e compromettere la fioritura. Per l’ibisco l’ideale è provvedere ad un’innaffiatura con acqua a temperatura ambiente. Molti esperti consigliano di riempire un secchio con l’acqua corrente e di lasciarlo da parte per qualche ora prima di innaffiare la pianta.

La fioritura dell’ibisco inizia in primavera ma continua fino all’inizio dell’autunno.

Per aiutare il vegetale a restare più in forma e in salute meglio concimare con dei prodotti a base di potassio che ne favoriscono la fioritura anche a settembre.

Ed ecco come donare al balcone allegria e fioritura abbondante grazie ad una sola pianta eccezionale, consigliatissima!