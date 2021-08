Ecco i semplici rimedi casalinghi per pulire alla perfezione le zanzariere senza smontarle

Dopo i mesi estivi, ora bisogna pensare a fare le pulizie straordinarie al rientro dalle vacanze. Se siamo stati via per lungo tempo, infatti, troveremo sicuramente la casa piena di polvere, magari anche qualche scarafaggio o insetto nascosto in un angolo o sotto un mobile. Sparsi e indisturbati nelle stanze, ci saranno farfalline, mosche e moscerini. È chiaro che bisognerà sacrificare qualche ora della giornata per mettere a posto tutto e ripulire da cima a fondo.

Ma non dovremo solo occuparci dei pavimenti e dei ripiani della cucina, anche sulle zanzariere la polvere e lo sporco si accumulano facilmente. Esistono varie tipologie, quelle a rete metallica o in plastica, più o meno fitta, che permettono ugualmente di illuminare casa. Ci sono quelle a scorrimento laterale, quelle fisse, a porta, a fisarmonica, antipolline. Il loro compito è tenere fuori insetti, ragnetti, zanzare, pollini, in modo totalmente ecologico. Qualsiasi sia il tipo che abbiamo acquistato, dobbiamo periodicamente effettuare una pulizia totale.

Primo passaggio

Per eliminare ogni traccia di sporco, non è fondamentale smontare le zanzariere, anche perché il procedimento potrebbe essere lungo e faticoso. Ma non per questo dobbiamo arrenderci, possiamo comunque ottenere un risultato eccellente. Primo passaggio importante è togliere tutta la polvere e lo sporco in eccesso nella rete.

Ci servirà un panno in microfibra, dovremo passarlo delicatamente su tutta la zanzariera. Se abbiamo poco tempo, basterà utilizzare l’aspirapolvere su tutta la superfice e negli angoli. Poi potremo occuparci del lavaggio, scegliendo alcuni prodotti che solitamente abbiamo in casa.

La prima soluzione naturale e poco aggressiva è l’utilizzo di aceto bianco. Diluire un bicchiere d’aceto in 3 litri di acqua, poi con un pennello o una spugna passare la soluzione in tutta la rete. Aspettiamo almeno 15 minuti prima di risciacquare con l’aiuto di un panno. Se la zanzariera è molto sporca, aggiungere nel composto anche il sapone di Marsiglia. Quest’ultimo è un ottimo detergente generico adatto a molte superfici, aggiungendo un po’ d’acqua, donerà anche un odore di pulito e fresco all’ambiente.

Altro metodo, un po’ più aggressivo, perfetto per zanzariere particolarmente sudicie, è miscelare ½ litro di ammoniaca con 3 litri di acqua. Con una spazzola a setole morbide, passiamo il mix sulla rete, poi risciacquiamo dopo qualche minuto. Meglio sempre fare una prova in un angolo, per evitare brutte sorprese. In alternativa possiamo anche utilizzare il classico sgrassatore multiuso, adatto a tutti i materiali.

Se la zanzariera è in fibra di vetro potremo anche trattarla con i pulitori a vapore. Se la rete non è troppo delicata, basterà usare il beccuccio con il getto del vapore, ma mai troppo vicino, per non rovinarla.

Ecco i semplici rimedi casalinghi per pulire alla perfezione le zanzariere senza smontarle, per ottenere delle reti linde e profumate in poco tempo.