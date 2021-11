Tutti hanno, nascoste in fondo all’armadio della cucina, delle pentole di alluminio vecchie e rovinate. Si lasciano lì, nel caso possano servire, oppure perché ci si è ripromessi di sistemarle, ma la voglia non è ancora arrivata.

Senza mettersi a grattare e lucidare per renderle di nuovo utili in cucina, c’è un modo decisamente più divertente per riutilizzarle: trasformarle. Grazie al riciclo creativo, infatti, potranno diventare degli utilissimi oggetti per la casa.

Dopo le 3 semplici idee di riciclo dei barattoli di latta usati, oggi proponiamo 3 modi creativi per riutilizzare le vecchie pentole. Finalmente potremo dare loro una nuova vita.

Chi butta le vecchie pentole di alluminio commette un grande spreco perché si possono riutilizzare in questi 3 modi creativi

La prima idea di riciclo creativo delle vecchie pentole di alluminio è la creazione di un magnifico lampadario.

Scegliere innanzitutto una pentola il più bassa possibile per permettere alla luce di passare, poi bucarla sul fondo. Recuperare in un negozio di fai da te un cavo elettrico da illuminazione con un attacco per appenderlo al soffitto. Ricordarsi di togliere sempre la corrente prima di fare questo tipo di lavori in casa. Far passare il cavo attraverso il buco sul fondo della pentola e aggiungere la lampadina all’altro capo.

Se si preferisce dare un po’ di colore alla pentola, prima di riutilizzarla in qualunque modo si può decorare a piacimento. Usare vernici ignifughe se si mette in contatto con fonti di calore, altrimenti bastano i comuni colori acrilici.

Il secondo modo creativo riutilizza la pentola come comodissima mensola. Basta inserire al suo interno un asse di legno e appenderla al muro della cucina o del bagno. Potrebbe anche diventare l’angolo perfetto per metterci una di queste 4 stupende piante carnivore da appartamento che aiuterebbero anche contro gli insetti.

Un’ultima idea creativa più un consiglio di riciclo

Infine, il fondo della pentola potrebbe ospitare un bellissimo specchio rotondo. Scegliere la dimensione giusta dello specchio, che deve avere un diametro leggermente inferiore rispetto a quello della pentola. Incollarlo bene sul fondo e appendere lo specchio ottenuto in qualunque parte della casa per dare alla stanza un aspetto rurale e unico.

Chi butta le vecchie pentole di alluminio commette un grande spreco perché si possono riutilizzare in questi 3 modi creativi. Ma dai nostri armadi potremmo tirare fuori anche molto altro. Per esempio, chi butta i vecchi jeans commette un clamoroso errore e uno spreco perché sono utilissimi per queste 3 idee di riciclo pratiche e originali.