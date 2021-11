Non sempre abbiamo tempo da dedicare alle faccende domestiche e alla cucina. Tra lavoro, famiglia, impegni di ogni giorno spesso dimentichiamo anche di andare a fare la spesa al supermercato.

Quando il tempo è ristretto e la voglia di cucinare manca, possiamo preparare dei piatti molto veloci, poco impegnativi ma ugualmente gustosi. Proprio come questa ricetta descritta in un articolo precedente “Mai più patate lesse senza sapore grazie a questa ricetta gustosissima, veloce ed economica”.

Senza uova né farina questo squisito dolce a base di mele super veloce da realizzare in padella

Ci sono degli alimenti spesso presenti sulle tavole degli italiani. Ad esempio, la mela è un frutto semplice, croccante, saporito e che possiede poche calorie.

L’albero da cui proviene è originario dell’Asia centrale e può raggiungere delle altezze considerevoli. La mela è il frutto più consumato in Italia, ricco di vitamine, sali minerali e fibre.

Sono tantissimi i dolci che possiamo preparare con questo alimento gustoso: crostate, torte, ciambelle, ecc. Ma quando abbiamo dimenticato di andare a fare la spesa e in casa abbiamo pochi prodotti, grazie alla ricetta che proponiamo nelle prossime righe, non dovremmo più reprimere la nostra voglia di dolce.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa voglia proporre un’alternativa molto gustosa. Infatti senza uova né farina questo squisito dolce a base di mele super veloce da realizzare in padella.

Ingredienti per preparare le mele caramellate

3 mele;

40 g di burro;

80 g di zucchero di canna;

cannella in polvere quanto basta.

Cominciamo la nostra ricetta lavando per bene le 3 mele. Sbucciamole, eliminiamo il torsolo e tagliamole a fette non troppo sottili. Facciamo sciogliere il burro in una padella antiaderente, facendo attenzione a non alzare troppo la fiamma. Ora aggiungiamo le fette di mela, lo zucchero e lasciamo cuocere per qualche minuto. Quando lo zucchero si sarà ben sciolto, alziamo la fiamma e facciamo caramellare per 1 minuto. Mescoliamo spesso per evitare che le mele si brucino o si attacchino tra di loro. Aggiungiamo la cannella e spegniamo il fuoco.

Le nostre mele caramellate sono pronte. Possiamo servirle in un piatto accanto ad una fetta di torta, una pallina di gelato alla vaniglia o semplicemente a della panna montata.

Possiamo anche sostituire la cannella con qualunque altra spezia più gradita. Ad esempio della vaniglia o dello zenzero. Insomma possiamo creare il dolce che più ci piace.