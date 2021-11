Conosciute soprattutto per la loro capacità di eliminare gli insetti, non tutti sanno che le piante carnivore possono essere anche delle meravigliose piante da appartamento.

Quando si pensa a fiori, piante e decorazioni per la casa, vengono subito in mente ciclamini, orchidee o piante grasse. Chissà perché, nessuno pensa mai alle piante carnivore. Eccone 4 che potranno apparire magnifiche su ogni ripiano della nostra casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non soltanto ciclamini ecco 4 stupende piante carnivore da appartamento che aiuterebbero anche contro gli insetti

Nonostante il nome spaventoso, le piante carnivore sono molto utili soprattutto nel periodo estivo, perché intrappolano gli insetti. Tuttavia, alcune sono anche perfette come ornamento per la casa, non solo perché hanno delle forme armoniose, ma anche per le loro bellissime fioriture.

Scopriamo insieme 4 tipi di piante carnivore da usare ora come decorazione per la casa, al posto dei soliti ciclamini:

una tra le più belle è la Sarracenia leucophylla, dagli steli slanciati simili a delle piccole calle. Infatti, le sue foglie sono a forma tubolare e hanno un colore a base bianca con venature di tonalità rosse e gialle. La fioritura primaverile è di un bellissimo rosso scuro; dall’aspetto leggermente più spaventoso, ma affascinante, la Dionaea muscipula ha delle foglie a forma di nacchere con una trappola a cerniera per gli insetti. Molto piccola, questa pianta carnivora è adatta agli spazi anche più angusti della casa; anche la Nepenthes, come la Sarracenia leucophylla, è bellissima da vedere e ha dei fiori che sembrano calici di champagne. Allungati e sottili, cadono delicatamente verso il basso rendendo questa pianta a cascata adatta per abbellire librerie e angoli spogli; infine, c’è la Pinguicula grandiflora, che è favolosa per i suoi fiori piccoli e dalla colorazione viola o lilla, molto simili alle violette.

Ecco il modo migliore per sistemare le piante da appartamento

Da oggi non soltanto ciclamini ecco 4 stupende piante carnivore da appartamento che aiuterebbero anche contro gli insetti.

Come abbiamo già detto, le piante carnivore più piccole sono perfette per riempire gli angoli vuoti della casa o abbellire mensole e librerie. In questo articolo diamo altri consigli per sistemare al meglio le piante di casa e ottenere un effetto armonico ed elegante.

Ovviamente non dobbiamo dimenticare le pareti, che con queste 3 idee geniali e creative non saranno mai più vuote e anonime. Infine, per armonizzarle anche con le piante di casa, ecco il colore di tendenza che esalta le pareti di casa creando un’atmosfera rilassante e raffinata.