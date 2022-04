Nel momento storico in cui viviamo, riciclare è diventato un vero e proprio imperativo morale. Ridurre gli sprechi significa in primo luogo risparmiare. In secondo fare del bene a un ambiente in fortissima sofferenza. E anche se pochi ne sono consapevoli possiamo riciclare praticamente di tutto, anche oggetti insospettabili come i flaconi dei farmaci. Oggi scopriremo come riutilizzare un altro oggetto che spesso gettiamo colpevolmente nella spazzatura. Perché chi butta l’alluminio e la carta stagnola che usiamo in cucina sta davvero sbagliando tutto. Potrebbero rivelarsi preziosissimi per la casa e per il giardino.

Come riciclare i fogli di alluminio per la casa e per le pulizie

I fogli di alluminio con cui conserviamo i cibi e gli avanzi non andrebbero mai buttati via. Abbiamo una superficie o un oggetto ricoperto dalla ruggine? Proviamo a fare una pallina con la carta stagnola. Bagniamo la parte arrugginita e strofiniamo delicatamente con l’alluminio. Se facciamo attenzione al tipo di materiale e siamo delicati, potremmo dire addio ai solventi chimici.

Con l’alluminio possiamo anche provare a far tornare l’argento brillante. Se abbiamo degli oggetti anneriti, proviamo a inserirli in una ciotola ricoperta con fogli di carta stagnola. Aggiungiamo acqua calda e due cucchiai di sale grosso e il gioco è fatto. In poco tempo il nostro argento tornerà a splendere.

Un altro trucchetto geniale è quello di modellare i fogli di stagnola e creare dei comodissimi beccucci da inserire nelle bottiglie. Un rimedio utilissimo per salvarle da goccioline e fuoriuscite di liquidi.

Chi butta l’alluminio e la carta stagnola da cucina è davvero un pazzo perché possiamo riciclarli in maniera geniale in casa e in giardino

In questo periodo molti di noi sono alle prese con l’allestimento e la pulizia dell’orto e del giardino. Per facilitare e velocizzare le operazioni avremo bisogno di etichette per riconoscere i vari semi che abbiamo piantato. Per crearle possiamo sfruttare l’alluminio. Stendiamo il foglio, scriviamo sopra il nome della pianta e attacchiamolo a un bastoncino di legno da mettere nell’orto.

La stagnola potrebbe rivelarsi utilissima anche per tenere lontani insetti, parassiti e uccelli dalle piante. Proviamo a rivestire i vasi o direttamente i gambi delle piante con dei fogli d’alluminio. Gli effetti di luce e la consistenza del materiale scoraggeranno gli attacchi alle nostre preziose coltivazioni.

Effetti di luce che possiamo sfruttare anche per tenere a distanza tortore e piccioni. Proviamo a creare una girandola fai da te con l’alluminio da cucina. Bastano un minimo di manualità e un semplice filo da attaccare alla girandola e applicare alla pianta. Probabilmente riusciremo a salvare frutta e verdura.

