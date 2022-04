In questa stagione primaverile e anche in quella invernale appena trascorsa, è scoppiata una moda che ha conquistato proprio tutti. Sia per il taglio che per la colorazione dei capelli. Se si preferisce una lunghezza medio-corta sopra le spalle, è anche vero che il colore migliore che dona giovinezza e lucentezza al capello è spesso quello chiaro. Sia che si abbiano 20 o 60 anni, questo è spesso preferito alle tonalità più scure, che tendono ad incupire il viso. Il trend 2022 è quello del balayage biondo cenere. È una decolorazione del capello, con uno schiarimento graduale dalla radice alle punte. In questo modo, si possono ovviare gli scomodi problemi della ricrescita, che ci porterebbero dal parrucchiere almeno una volta al mese. Infatti, la radice rimane del nostro colore naturale e le punte invece verranno completamente schiarite e decolorate, con un biondo quasi cenere.

Secchezza e debolezza delle punte sono conseguenze del tutto normali

È la moda del momento, ma moltissime donne, soprattutto quelle non abituate alle decolorazioni così pesanti, si sono trovate a dover affrontare il problema dei capelli sfibrati, che assumono quasi la consistenza della paglia. Questo è del tutto normale, poiché la decolorazione porta il capello a seccarsi molto, sfibrarsi e indebolirsi. Spesso capita anche che sia più tendente ai nodi, dopo lo shampoo e l’applicazione del balsamo. Per questo motivo molte si scoraggiano, arrivando persino a tagliare la parte rovinata. Ma esiste una soluzione del tutto naturale che, pur mantenendo il colore che ci piace, ripara i capelli in un lampo.

Per far tornare lucenti e bellissimi anche i capelli decolorati, crespi e secchi basta una sola applicazione di questo impacco completamente naturale

Avevamo già parlato delle numerose proprietà di questa pianta. In questo articolo, infatti, ci siamo concentrati sui notevoli benefici che porta sia al capello che alla cute. Nella sua versione colorante, ne esistono di due tipi: rosso o nero. Ma molti non conoscono l’esistenza del prodotto neutro, senza nessun tipo di colorazione. Quest’ultima tipologia serve solo ed esclusivamente per idratare il capello, rinforzandolo, sgrassarlo e nutrirlo adeguatamente. Stiamo parlando dell’hennè, che non è altro che un impacco. Ovvero una maschera da applicare prima del lavaggio. È davvero facilissimo farlo in casa e dovremo tenerlo in posa per qualche ora.

Successivamente basterà risciacquare con abbondante acqua e shampoo. Per evitare che il colore vada via o cambi in poco tempo, però, oltre a questo rimedio, è necessario anche usare prodotti antigiallo. In questo modo eviteremo di ritrovarci con un colore tendente all’arancione, che dipende tutto e unicamente dalla decolorazione. Per far tornare lucenti e bellissimi anche i capelli biondi o colorati, basterà quindi applicare l’hennè e, già dopo il primo trattamento, noteremo dei grossissimi miglioramenti sia nella tenuta che nella consistenza della chioma.

