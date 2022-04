Capita molto spesso, quando mettiamo in ordine o puliamo la casa, di trovare oggetti con cui non sappiamo assolutamente cosa fare. La nostra prima tentazione è quella di gettarli nell’immondizia. E quasi sempre si tratta di un errore. Perché se aguzziamo l’ingegno e ci mettiamo a ragionare, possiamo riciclare davvero tutto. Se pensiamo che possiamo addirittura riutilizzare in maniera geniale un vecchio ventilatore, cosa sarà mai trovare un nuovo scopo a dei semplici flaconi dei farmaci? Quindi smettiamo di buttare via i flaconi dei medicinali perché potrebbero diventare preziosi alleati per la casa, per la cucina e addirittura per il giardino. Vediamo in che modo.

I flaconi dei medicinali sono dei fenomenali porta liquidi

La prima idea di riciclo creativo per i flaconi dei medicinali è quella di riutilizzarli come preziosi porta liquidi. Questi contenitori sono infatti progettati con una chiusura ermetica, che tiene il contenuto al riparo dall’umidità. Proviamo a mettere dentro il nostro profumo preferito, il sapone, il liquido delle lenti a contatto o una crema. Mettiamo il flacone in borsa e abbiamo appena creato il nostro beauty case da portare in vacanza o in aereo.

Usiamo i contenitori dei medicinali per conservare le spezie e i semi delle piante

Come abbiamo appena scoperto, i flaconi dei farmaci sono progettati per non far passare l’umidità. E l’umidità è proprio il nemico principale delle spezie. Rischia infatti di alterarne il sapore e lo stato di conservazione. Proviamo a mettere rosmarino, origano e curcuma in questi contenitori. Resisteranno più a lungo e manterranno il loro aroma inconfondibile.

Un discorso molto simile possiamo farlo per i semi delle piante, che pensiamo di piantare in giardino. Conserviamoli nei flaconi e si manterranno sani fino al momento della semina.

Smettiamo di buttare via i flaconi dei medicinali perché se impariamo come riciclarli potrebbero rivelarsi fenomenali in casa, in cucina e in giardino

Se amiamo lo stile moderno, possiamo usare i flaconi dei farmaci come originali elementi di arredo. Proviamo a inserire all’interno una lampada a led. Oppure se siamo abili con il fai da te creiamo un vero e proprio lampadario con i contenitori pendenti. Creeremo degli effetti di luce insoliti in casa, che potrebbero davvero farci innamorare.

E con qualche decorazione possiamo anche trasformali nelle luci per il prossimo Natale.

Ottime notizie anche per gli amanti di decorazioni e découpage. Proviamo a dipingere e decorare il nostro flacone come più ci piace e poi piazziamolo in bella vista su una mensola. Abbiamo appena realizzato un comodo portaoggetti ad alto impatto scenografico.

Lettura consigliata

Basta buttare via le tovaglie vecchie e macchiate perché potrebbero rivelarsi preziosissime per la casa e per le pulizie