Quando si rispolvera il guardaroba nell’armadio capita a volte di trovare un cappotto o una giacca in panno ormai datati ma in ottime condizioni. Malgrado il tempo trascorso, si tratta di capi ai quali non si vorrebbe rinunciare ma che meriterebbero un piccolo restyling. A volte il taglio non è quello che segue la moda del momento, oppure si ha difficoltà ad abbinarlo con il proprio abbigliamento. In questi casi, si può dare un tocco di freschezza al proprio capo utilizzando qualche semplice soluzione che non richiede particolari abilità sartoriali. Quindi chi butta i vecchi cappotti sta sprecando denaro perché si possono rinnovare con questi facilissimi trucchi come possiamo vedere qui di seguito.

Il problema e la soluzione

Il problema della scarsità di spazio nell’armadio è piuttosto diffuso tra tutte quelle persone che amano avere a disposizione numerose soluzioni di abbigliamento. Per questo motivo abbiamo illustrato in un precedente articolo una soluzione per recuperare tantissimo spazio nell’armadio e in casa senza fare rinunce. Gli abiti vecchi e ormai poco utilizzati possono tornare ad avere nuova vita anche quando sembrano davvero inutilizzabili.

Quando infatti non si ha più la possibilità di indossarli, potrebbero aiutare in altri ambiti domestici del tutto inaspettati. Infatti nessuno butterà più i vecchi maglioni dopo aver scoperto questo fantastico riutilizzo che fa risparmiare soldi. A proposito di vecchi capi d’abbigliamento, spesso a finire indebitamente nel cassonetto sono proprio i cappotti. A quanti sarà capitato di liberarsi a malincuore di un capo spalla in ottimo stato solo perché non si aveva idea di come indossarlo. Ebbene, delle soluzioni semplici e pratiche per donare un nuovo stile al cappotto ci sono e sono estremamente utili.

Chi butta i vecchi cappotti sta sprecando denaro perché si possono rinnovare con questi facilissimi trucchi

Uno dei primi modi per donare più freschezza al proprio capo consiste nella sostituzione dei bottoni. Sembrerà un dettaglio da poco, ma dei bottoni differenti possono davvero mutare lo stile del prodotto sartoriale. Un’altra soluzione molto semplice ed altrettanto efficace potrebbe consistere nell’applicare un collo e dei polsini di tessuto differente. Si potrebbe scegliere la pelliccia sintetica per rendere elegante il capo. Oppure, si potrebbe realizzare con l’uncinetto il collo, i polsini e la fascia da applicare all’orlo basso.

Chi proprio non ha dimestichezza con ago e filo, potrebbe invece optare per delle soluzioni più semplici e simpatiche come le applicazioni da stirare direttamente sul tessuto. Un’ultima alternativa, potrebbe risiedere nella realizzazione di un gilet in panno super fashion. Tagliando le maniche e rifinendo gli orli con l’aiuto di una sarta, si potrà avere un capo davvero alla moda senza spendere centinaia di euro.

