La disponibilità di spazi ampi e capaci di accogliere molti oggetti e abiti in casa è sempre piuttosto limitata. Quante volte sarà capitato a molti di liberarsi di cose a cui si teneva particolarmente per far spazio ai nuovi acquisti. Sicuramente una regola molto efficace per evitare l’accumulo ma non altrettanto accettabile quando non si possiedono abiti o oggetti da dare via. Fortunatamente esistono degli spazi che a volte si ignorano ma che nascondono grandi potenzialità per fungere da contenitori. Per recuperare spazio in casa e nell’armadio senza rinunce basta questa straordinaria soluzione efficacissima.

Chi ha detto che anche un’abitazione piccola non possa essere capiente?

Anche un’abitazione piccola può diventare spaziosa e confortevole se si prestano particolari attenzioni. Lo abbiamo mostrato quando abbiamo analizzato 2 soluzioni da sfruttare all’ingresso. Allo stesso modo, anche in cucina si possono utilizzare delle regole di arredamento che consentono di dare più ampio respiro agli ambienti ristretti. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Una cucina piccola sembrerà molto più grande se si sfrutta questo elemento in casa”. Se il problema non è legato all’aspetto ma ad una vera e propria ricerca di spazi in cui conservare oggetti e abiti, allora è possibile optare per una soluzione che molti spesso trascurano.

Per recuperare spazio in casa e nell'armadio senza rinunce basta questa straordinaria soluzione efficacissima

A chi non è capitato almeno una volta di avere l’armadio pieno di capi d’abbigliamento tanto da non riuscire a chiudere le ante. In spazi così affollati trovare un capo sembra una impresa titanica e spesso si finisce con l’indossare sempre quello che si ha più in vista. Una soluzione davvero efficace che consente di ottenere praticamente un secondo armadio è l’utilizzo di un letto con contenitore. Ne esistono davvero molti in commercio che si differenziano per stile e sistema di utilizzo. Una alternativa ancora più economica consiste nel riporre dei contenitori sotto alla propria struttura letto. In questo caso è bene compiere delle scelte che non guastino il design e siano altrettanto comode.

Meglio prediligere i contenitori con coperchi di modo da evitare l’accumulo di polvere sugli oggetti o abiti stipati. In questo caso i coperchi trasparenti sono un’ottima soluzione per avere tutto a vista. Il design non è un elemento da trascurare se si vuole conservare un senso di ordine generale nella stanza. In questo caso, chi ha dei contenitori da riciclare, può decorare le parti che restano in vista con delle pitture adeguate o delle decorazioni da applicare magari sfruttando la colla a caldo o altri strumenti. In questa maniera, si potrà avere un secondo armadio ben ordinato a capiente.

