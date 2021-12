Quando ci si vuole sbarazzare di qualcosa senza buttarlo, in genere lo si porta e si dimentica in cantina. Luogo di memorie e oggetti che potranno servire un giorno lontano, non tutti sanno che potrebbe contenere anche dei veri e propri tesori.

Soprattutto ora che il passato torna alla ribalta col vintage, è ancora più facile trovare qualcosa da rivendere per guadagnare davvero tanti soldi. Vediamo alcuni oggetti che potrebbero essere nascosti negli angoli più reconditi della nostra cantina e valere un patrimonio.

Una vera pioggia di denaro nell’anno nuovo per chi trova in cantina questi oggetti che valgono oro

I collezionisti sono disposti a pagare moltissimo per completare le loro collezioni. Tra queste, ci sono per esempio gli album di figurine, da quelli dedicati agli sport a quelli a tema telefilm e cartoni animati. Il desiderio di completare una collezione simile può portare a fare pazzie anche per un singolo pezzo mancante.

Molto ricercate sono le figurine Calciatori Panini, alcune delle quali davvero introvabili. Basta fare una ricerca online e controllare i prezzi su siti, come ad esempio eBay, per scoprire se abbiamo oro tra le mani.

Grazie alla rivoluzione tecnologica degli ultimi anni, invece, ora valgono davvero tanto alcuni vinili, audiocassette e videocassette. Il fascino per il vintage ha fatto salire alle stelle il prezzo dei vinili, ma anche alcune audio e video cassette potrebbero essere davvero preziose.

Come capire se carte da gioco e libri sono rari e preziosi

Per capire se carte da gioco e libri siano rari e preziosi sono diversi i dettagli da osservare.

Di enorme valore possono essere le prime edizioni dei più grandi casi editoriali della storia. Se tenute in ottime condizioni e addirittura numerate o autografate, le copie di questi libri e fumetti possono raggiungere altissime quotazioni. Se troviamo una prima edizione, corriamo a farla valutare perché potrebbe valere un patrimonio.

Questo è uno dei pochi casi in cui i refusi sono davvero apprezzati. Infatti, qualunque errore presente nella pubblicazione potrebbe elevare il valore di molti oggetti alle stelle. Non solo i libri, ma anche fumetti, figurine e molto altro possono essere preziosissimi se contengono qualche errore.

Per valutare le carte da gioco, come quelle dei Pokémon per esempio, tenere conto di alcuni dettagli come edizione, livello di rarità, lingua e numero di serie. Una valutazione attenta potrebbe farci scoprire di avere delle carte molto rare, che potremmo rivendere in caso di bisogno, o conservare per il futuro.

