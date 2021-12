Tutti abbiamo dovuto affrontare almeno una volta, in casa o in giardino, il seccante problema della ruggine. Dagli attrezzi per l’orto ai gioielli in acciaio, sono tanti gli oggetti che la ruggine può attaccare rendendoli antiestetici o inutilizzabili.

Se strofinare e grattare non basta, oppure lo evitiamo perché potrebbe rovinare l’oggetto in questione, possiamo ricorrere ai metodi naturali. Ne esistono diversi, ma oggi ne vedremo uno che prevede di usare un comunissimo ingrediente che tutti abbiamo in casa.

Non solo aceto bianco e bicarbonato per eliminare la ruggine dal metallo basta una fetta di questo ingrediente davvero comune

La ruggine sugli oggetti di metallo, ma anche sui vestiti, può essere davvero fastidiosa e difficile da rimuovere. Senza contare che può danneggiare irrimediabilmente gli oggetti e renderli inutilizzabili.

Per risolvere questo problema, esistono in commercio dei prodotti chimici specifici in grado di sciogliere la ruggine o rallentare il processo di erosione del metallo. Tuttavia, potrebbero essere cari, se non addirittura, in alcuni casi, potenzialmente dannosi per l’ambiente. Perciò, si può fare un primo tentativo con alcuni metodi naturali semplici da applicare.

Oltre ai classici aceto bianco, bicarbonato e limone, c’è un altro ingrediente che possiamo usare per eliminare la ruggine dai nostri oggetti di metallo.

È la patata cruda, che bisognerà prima di tutto tagliare a metà o a fettine, in base a quanto è grande l’oggetto che dobbiamo salvare dalla ruggine.

Strofinare la fetta di patata sull’oggetto, poi ricoprirlo completamente con le fette disponibili e lasciar agire per due o tre ore. Infine, usare una spugna morbida per pulirlo e rimuovere i residui di patata e ruggine.

Se un primo passaggio non è sufficiente, ripetere l’operazione. Oppure, usare delle varianti per amplificare l’azione della patata.

Varianti del metodo casalingo della patata contro la ruggine

Non solo aceto bianco e bicarbonato per eliminare la ruggine dal metallo basta una fetta di questo ingrediente davvero comune. Ma se la ruggine è particolarmente ostinata, prima di strofinare la fetta di patata, cospargere la superficie delle fette con del detersivo per i piatti. Questo prodotto che tutti abbiamo in casa è un vero portento contro le macchie, se usato seguendo questi semplici passaggi. Anche contro la ruggine potrebbe fare il suo dovere.

Un altro ingrediente da usare al posto del detersivo è l’ormai ben noto bicarbonato, uno degli alleati più efficaci per le pulizie di casa.

Se gli oggetti sono d’argento e ancora salvabili, possiamo usare questi 3 semplici metodi casalinghi per pulirli e lucidarli con prodotti di uso quotidiano. Per il rame, invece, ecco altri 3 ingredienti impensabili utilissimi per far brillare paioli e stoviglie.