La notte di San Valentino può essere un vero paradiso per la coppia fortunata o trasformarsi in una notte di litigi per tutte quelle persone che non organizzano bene la loro vita.

Infatti, durante la sera e la notte del 14 febbraio le persone danno moltissima importanza alle attenzioni del partner. Anche in buona fede, dunque, ci si può sbagliare, magari compiendo alcune scelte che non soddisfano a pieno i desideri dell’amato o dell’amata.

La fortuna del Leone

L’attuale posizionamento delle stelle e dei pianeti consente alla costellazione del Leone di ottenere dalla vita sentimentale grandissime soddisfazioni.

Specialmente a partire dalla fine di questa settimana, le persone nate sotto questo segno riusciranno a godersi di più la vita. Il segreto starà proprio nel cercare di voler di meno, di accontentarsi di più e di accettare la vita per quel che è. Anche e soprattutto con il partner le cose andranno a gonfie vele. Infatti, il Leone è un segno di fuoco che riesce a dare molto ma in cambio richiede altrettanto. Durante i prossimi giorni il Leone riuscirà a raggiungere la felicità anche con delle piccole cose. San Valentino, quindi, in discesa per tutti i partner dei nati sotto il segno del Leone.

Notte di San Valentino di fuoco e passione per Leone e questi altri segni dell’oroscopo

Anche per il Cancro e per i suoi partner si prospetta un San Valentino molto focoso. Al contrario del Leone, il Cancro è un segno che trova nella dolcezza e nella sensibilità la particolarità del suo carattere.

San Valentino per i nati sotto il Cancro è un momento di condivisione e soprattutto di sentimento. I nati sotto questo segno hanno bisogno di costante approvazione da parte del partner, che questo febbraio arriverà in modi diversi ma tutti molto evidenti. Sotto le coperte, poi, si prospetta una grandissima intesa.

Lo Scorpione, invece, è di solito una persona allo stesso tempo emotiva e enigmatica. Estremamente difficile da accontentare, lo Scorpione si rivela poco anche e soprattutto al partner. Durante questo San Valentino, però, l’oroscopo ci dice che lo Scorpione si sentirà più fiducioso verso il prossimo e dunque si aprirà di più. Il partner sarà molto contento di questo e tutto andrà a gonfie vele. Dunque, si prospetta una notte di San Valentino di fuoco anche per questo segno.

