Il cavolfiore è un ortaggio appartenente alla famiglia delle crucifere. È molto versatile e si usa in diverse ricette: antipasti, primi piatti e come contorno. Chi apprezza mangiarlo può provare a gratinarlo per dargli un sapore migliore. Al contrario, chi ama mangiare il cavolfiore deve assolutamente provare questa sfiziosa ricetta.

La finta pizza di cavolfiore è una pietanza il cui aspetto ricorda proprio uno degli alimenti-simbolo della cucina italiana nel mondo. Al posto di acqua, farina e lievito e del classico cornicione, c’è però una base di cavolfiore. Una vera delizia per chi apprezza quest’ortaggio, oltre che un modo alternativo per proporlo ai bambini, proprio come queste fragranti polpette di cavolfiore.

Ingredienti per uno stampo da 28 cm

700 g di cavolfiore;

2 albumi di uovo;

50 g di formaggio grattugiato;

sale, olio extravergine di oliva e pepe q.b.;

200 g di mozzarella;

200 g di passata di pomodoro.

Preriscaldare il forno a 180°. Come sempre, il primo passo è pulire, lavare e dividere il cimette il cavolfiore, per poi metterlo nel mixer e frullarlo. In seguito, trasferirlo in una ciotola assieme ad albumi, formaggio, sale e pepe, per poi amalgamare il tutto. Fatto ciò, ricoprire lo stampo di carta forno e pressarlo con le mani. Versarci sopra un filo di olio e cuocerlo in forno a modalità ventilata per una ventina di minuti. L’importante è che al termine della cottura il composto risulti asciutto e croccante.

Scaldare la passata di pomodoro assieme a sale e olio in un pentolino, quindi usarla per cospargere la base di cavolfiore. Scolare le fettine di mozzarella e usarle per guarnire la finta pizza. Cuocere nuovamente il tutto in forno, stavolta a 200°, per una decina di minuti. Al termine della cottura, sfornare la pizza di cavolfiore, lasciarla intiepidire e servirla. Buon appetito!