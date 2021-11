L’aglio è uno degli alimenti sempre presenti nelle cucine degli italiani. Una pianta bulbosa dal sapore pungente e dell’odore inconfondibile. Un prodotto molto versatile, utilizzato come ingrediente principale in alcune ricette o per insaporire molti piatti. In commercio possiamo trovarlo fresco, secco o in polvere.

L’aglio è apprezzato non solo per il suo sapore unico, ma anche per le proprietà benefiche che apporta al nostro organismo. Nello stesso tempo, però, questo piccolo bulbo è un alimento un po’ fastidioso e dato il suo sapore forte e particolare è un acerrimo nemico degli incontri galanti e dei baci.

Per risolvere questi problemi proponiamo ai nostri Lettori 2 trucchi indispensabili per digerire l’aglio ed evitare di stare male più un rimedio naturale ed efficace per combattere l’alito cattivo.

Lo dicevano le nonne che per eliminare l’odore di aglio dalle mani basta questo trucchetto

Ma non solo alito pesante, l’aglio, come la cipolla, lascia un odore poco gradevole anche sulle mani. Infatti chi si dedica alla cucina, spesso deve fare i conti con questo problema molto fastidioso.

Tanti sono i rimedi naturali che ci aiutano a profumare le mani. Ad esempio, possiamo strofinare sulle dita la buccia di un limone. Ma ancora, per eliminare il terribile odore, possiamo ricorrere al dentifricio o all’aceto. Non dimentichiamo anche il caro e sempre utile sapone di Marsiglia, ottimo aiuto per risolvere molti piccoli problemi in casa.

Ma se dopo aver lavato le mani, l’odore dell’aglio è ancora presente sulle nostre dita, possiamo utilizzare un’altra tecnica molto efficace. Infatti, lo dicevano le nonne che per eliminare l’odore di aglio dalle mani basta questo trucchetto.

Ci servirà solo un prodotto, che la maggior parte degli italiani conserva in dispensa: il caro e sempre utile bicarbonato. L’operazione da compiere è molto semplice. Basterà solo mescolare qualche cucchiaino di bicarbonato con pochissima acqua. Si formerà un impasto morbido che possiamo strofinare sulle mani e tra le dita. Per potenziare l’effetto del composto, aggiungiamo qualche goccia di aceto.

Risciacquiamo per bene le mani sotto l’acqua tiepida per eliminare tutti i residui di bicarbonato. Questo piccolo trucchetto della nonna ci aiuterà ad eliminare tutti gli odori sgradevoli e lascerà le nostre mani morbide.