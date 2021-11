Poste Italiane ha annunciato che lo SPID, nonchè la Carta di Identità Elettronica e quella Nazionale dei Servizi, diventeranno a pagamento. Detti strumenti di identità digitale sono divenuti quasi necessari, a partire dal 1° ottobre 2021. Ciò in quanto essi servono ad accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni e dell’INPS. Ebbene, il costo ammonterà a 12 euro, che non è un canone annuale ma una somma da pagare una sola volta. Ma occhio a come ottenere gratis lo SPID di Poste Italiane, che a breve diventerà a pagamento. Nello specie, dovranno pagare tutti coloro che si recano in uno degli uffici postali per ottenere l’identità digitale. Quindi, lo SPID sarà a pagamento solo per coloro che non lo attivano da remoto ma fisicamente presso la posta. Rimarrà, invece, gratis per coloro che lo attivino online.

Occhio a come ottenere gratis lo SPID di Poste Italiane che a breve diventerà a pagamento

I servizi di identità digitale, come indicato, sono indispensabili per accedere ai servizi di: P.A., INPS, Agenzia delle Entrate, NoiPA, INAIL. Inoltre, servono per partecipare ai concorsi pubblici. In più, occorre anche ai pensionati che vogliamo controllare il cedolino o per accedere ai servizi online della scuola. Quindi, c’è una vera diffusione a dismisura dell’utilizzo dell’identità digitale. Ma, come dicevamo, c’è ancora la possibilità di ottenerla gratis, attraverso il riconoscimento da remoto. Questo avviene tramite l’applicazione di Poste, anche con il video riconoscimento, come avviene per altri Identity Provider. In alternativa, il riconoscimento può avvenire con l’invio di un SMS, qualora il richiedente possegga un conto Bancoposta o Postepay.

In conclusione

Lo SPID è gratuito per coloro che si affidano alla tecnologia. Invece, avrà il costo di 12 euro per chi si rechi fisicamente presso gli uffici postali. Quindi, tutto dipende dalle abilità che ha il richiedente di utilizzare il computer. Sembra quasi che questa regola pregiudichi proprio gli anziani, che non hanno dimestichezza con gli strumenti telematici. Essi, semmai, potranno rivolgersi a parenti e amici per evitare di ottenere il servizio dietro pagamento. Ad oggi, si consideri che Poste ha recepito l’80% degli utenti per il rilascio di SPID, affermandosi come primo gestore in Italia. Ad oggi, ha emesso ben 17 milioni di identità digitali!