Maglioni e cardigan contro il freddo, i modelli più chic su cui puntare in inverno

Quando arriva il freddo ci troviamo sempre ad affrontare lo stesso dilemma in fatto di abbigliamento. Stare al caldo e ben riparati oppure soffrire le temperature gelide e indossare capi più alla moda? Per fortuna da un paio di anni a questa parte, cardigan e maglioni non vengono più considerati solo capi casual. Anzi, l’abbigliamento invernale per eccellenza è diventato un must per essere di tendenza.

Cardigan lunghi da portare aperti con una bella sciarpa morbida e calda o maxi pull da indossare sopra gli abiti. Insomma, questi due capi casual e sportivi fanno un salto di qualità e diventano indispensabili per essere chic. Ma tra tutti i modelli in commercio, quali scegliere per dettare tendenza e come abbinarli?

Maglioni e cardigan contro il freddo, caldi sì ma anche alla moda

Dimentichiamoci i maglioni della nonna un po’ antichi e monotoni e facciamo largo ai nuovi modelli di tendenza. Ritornano le classiche trame a treccia e costine, ma i modelli sono più ampi, anche di una taglia in più. Nero, antracite, ma anche blu notte o di colori più sgargianti se vogliamo che tutti si girino a guardarci. L’abbinamento ideale? Indossiamoli con gonna midi anche plissettata, mocassini platform e collant neri decorati.

Passiamo al cardigan, questo indumento è tornato a spopolare da un paio di anni, non sorprende ritrovarlo anche questo inverno. È uno di quei capi di tendenza che stanno bene a tutte e che si abbina a qualsiasi look. Classico e senza tempo, il cardigan color cammello con i bottoni scuri e a coste è stupendo con pantaloni chiari. Per rendere il look più casual indossiamo dei texani, mentre stivali con tacco alto per una versione più raffinata. Grande ritorno anche del cardigan più corto con scollo a V e tre bottoni, sensazionale nei toni neutri del panna. Questo modello si può abbinare a normali jeans flare oppure indossare su un vestitino un po’ più sofisticato.

Ok agli oversize ma solo con questi capispalla che esaltano le forme

I capi oversize non sono solo comodi e caldi, ma si trasformano in veri e propri pezzi raffinati. Sono bellissimi da indossare sopra un pantalone nero skinny, creando il contrasto fra diversi stili. Per renderli più aggraziati possiamo dare risalto al punto vita con una bellissima cintura dal taglio tradizionale. Fibbia squadrata e senza fronzoli, giusto per valorizzare le forme senza che rubi la scena al bellissimo maglione.

Attenzione però a cosa indossiamo come capospalla perché il maglione nasconde tante insidie. Quindi, ok ai blazer over da portare solo poggiati sulle spalle per evitare l’effetto manica imbottita. Oppure, bellissimi i poncho e le mantelle, che rendono ancora più raffinato il look optando per toni neutri come il tortora. Per non parlare del ritorno della giacca aviatore, il cappotto comodo e caldo ideale anche sopra i maglioni over. Niente piumini imbottiti o giacche dalla manica troppo attillata, piuttosto meglio aggiungere una bella sciarpona calda.

Quando le temperature si abbassano è indispensabile indossare maglioni e cardigan contro il freddo, è vero. Ma non per questo dobbiamo rinunciare allo stile e caricarci di capi ingombranti e poco femminili.