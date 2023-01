Vale oro questo album di David Crosby se lo abbiamo in casa. Venderlo o tenerlo?

La vita degli artisti può portare alla creazione di opere che vanno oltre il valore artistico. Se possediamo questo vinile di David Crosby, cantautore americano scomparso il 18 gennaio di quest’anno, maneggiamolo con attenzione. Il suo prezzo sul Web è molto elevato.

È scomparso la settimana scorsa David Crosby, cantautore e chitarrista americano che ha fatto la storia della musica negli anni Sessanta e Settanta. Membro e fondatore dei Crosby, Still, Nash e Young e dei The Birds, due delle band più influenti della scena musicale dell’epoca. Le hit Mr Tambourine Man, ripresa da Bob Dylan, e Turn Turn Turn, presente in molte colonne sonore, hanno lasciato il segno.

La carriera da solita di David Crosby ha prodotto lavori eccellenti, molti dei quali hanno acquistato con il tempo grande valore economico nel mondo dei vinili. Un album in particolare potrebbe essere venduto a prezzi vantaggiosi su Internet. Sarà il dolore e la magia che sono racchiusi nelle canzoni dell’album o forse il fatto che si tratta del suo debutto da solista nel 1971, sta di fatto che questo vinile è ancora oggi davvero prezioso. Se lo abbiamo in casa, siamo fortunati.

La magia di San Francisco

Vale oro questo album di David Crosby soprattutto se lo abbiamo sigillato e in ottime condizioni. Il titolo è If I Could Only Rembember My Name ed è un album raro. È possibile venderlo in rete a più di 400 euro.

Il valore fa riferimento all’edizione americana del 2005, ma attorno a questo vinile l’interesse è alto e se possediamo edizioni differenti dovremmo prestare attenzione. Il prezzo di vendita di queste autentiche opere d’arte potrebbe lievitare. Soprattutto ora che l’artista è scomparso.

Anche la rivista Rolling Stone ha dedicato diverse pagine all’album che rappresenta un punto di partenza della carriera di David Crosby. La morte della fidanzata a causa di un incidente stradale, la giovane età del musicista e il periodo storico molto importante per questo tipo di rock determinano il fascino dell’album. La magia racchiusa nei pezzi non è indifferente. Il suono di San Francisco, la qualità degli Wally Eider Studios e la collaborazione con Joni Mitchell e Jerry Garcia dei Grateful Dead ha dato vita a un vero miracolo musicale.

Il mondo dei vinili è stato rivalutato in questi anni in Italia. Molti di noi potrebbero avere in casa opere preziose che possono essere conservate per sfruttare il valore che aumenta o vendute per monetizzare. Dovremmo fare sempre attenzione agli oggetti che abbiamo in casa. Soprattutto quando si tratta di vinili. Spesso possono non valere tanto, molti possono superare il valore di 50 euro con facilità. Raramente capita di imbatterci in Yesterday and Today nella butcher cover dei Beatles, prezzo di vendita 45 mila dollari. Ma quando succede è una vera fortuna.

David Crosby è considerato un artista leggendario dalla voce unica e dall’abilità di scrittura veramente rara. La sua influenza si fa sentire ancora oggi nella musica che ascoltiamo e reputiamo popolare. Quindi, facciamo valutare i vinili se ne possediamo qualcuno, potremmo ottenere una piacevole sorpresa.