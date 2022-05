Che sorpresa per abbellire il balcone questa pianta grassa dal nome curioso che fiorisce proprio adesso ed è semplicissima da coltivare

Potremmo non avere la fortuna di avere un giardino o un orto, dedicandoci comunque al verde del nostro balcone. D’altronde, chi vive in città, nei classici condomini, approfitta del proprio spazio esterno per creare un piccolo habitat verde. Piacevole alla vista, comodo d’estate, alla ricerca di un po’ di venticello, il giardino del nostro balcone è lo sfogo verde della casa. Potremmo dedicarci proprio all’arredo imminente del balcone o del terrazzo in vista della prossima estate. Proprio in quest’ottica andremo a vedere una pianta mediterranea, facile da seguire, ma anche molto piacevole da avere con noi.

Sembra una strana espressione uscita dai fumetti

Che sorpresa per abbellire il balcone questa pianta che ci farà innamorare con i suoi meravigliosi fiori. Si chiama “Barba di Giove” e potrebbe sembrare un’espressione esclamativa uscita dal fumetto di Asterix. Il piccolo e indomito Gallo, che assieme al fido compagno Obelix, si oppone alla conquista del suo villaggio da parte di Giulio Cesare. Ma la Barba di Giove è invece una pianta molto robusta, dai fiori colorati, che qualcuno scambia erroneamente per un cactus. Proprio nelle prossime settimane sarà chiamata alla fioritura, simile a quella della Margherita, ma con due colori assieme: il bianco e il rosa. Da maggio a settembre la Barba di Giove è una pianta rustica che si adatta a vivere dove la mettiamo, senza chiedere troppe attenzioni. Per questo motivo è inserita nella lista delle cosiddette piante da appartamento.

Potremmo anche averla vista durante le vacanze estive nelle nostre Regioni meridionali. In molte zone, infatti, vive in ambiente selvaggio, aggrappandosi alle rocce e nelle zone verdeggianti abbandonate. Usatissima anche in molte isole del Mediterraneo, come la Grecia, come pianta per adornare i giardini delle case, ben intonandosi ai colori chiari degli edifici tipici.

Se decidiamo di acquistarla, ricordiamo che:

ama tanta luce, ma odia il vento e il freddo;

si adatta a qualsiasi tipo di terreno, pur preferendo quelli ben drenati;

d’inverno va rigorosamente riportata all’interno di casa e non va innaffiata;

d’estate, in piena fioritura e in fase vegetativa, va annaffiata solo ed esclusivamente quando il terreno è completamente asciutto.

