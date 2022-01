Se ci teniamo in particolar modo al nostro aspetto e ad apparire sempre precisi e ordinati, c’è un elemento che non possiamo assolutamente trascurare. Stiamo parlando delle mani. Infatti, possiamo dire che una mano che si presenta bene è qualcosa di piacevole da vedere. E, per raggiungere questo obiettivo, non possiamo in alcun modo ignorare le unghie. Sono loro, infatti, le vere protagoniste di quest’area del corpo e, per prendercene cura, dovremmo sempre reinventarci e pensare a nuovi modi per presentarle. In questo caso, c’è una moda che sta davvero facendo faville e che sta conquistando tutti. E, sicuramente, potrebbe rubare il cuore anche a noi.

Che noia le unghie rosse o nere, la moda è cambiata e spopola questo colore elegantissimo e unico

L’aspetto interessante delle unghie è che si possono provare tantissimi stili e ci si può reinventare in continuazione. Ma, per farlo, bisogna anche avere una certa lunghezza che ci permetta di giocare con colori, immagini e decorazioni. Per far crescere le unghie senza bisogno di andare dall’estetista, in questo nostro precedente articolo abbiamo dato un consiglio utilissimo. Direttamente da casa, infatti, potremo vedere le unghie crescere giorno dopo giorno con una facilità incredibile. E un altro consiglio per prendercene cura al meglio e farle risplendere lo abbiamo dato in un altro articolo ancora. Insomma, i modi per cercare di avere delle mani perfette sono tantissimi. E oggi vogliamo evidenziarne un altro che non solo ci farà apparire super raffinati, ma che sarà anche di tendenza.

Ecco il colore del 2022 che renderà il nostro stile unico e inimitabile, conferendoci quel velo di raffinatezza che desideriamo

Il colore delle unghie sicuro e di moda da scegliere per questi mesi invernali è l’avorio. Infatti, che noia le unghie rosse o nere, la moda è cambiata e spopola questo colore elegantissimo e unico. L’avorio sta davvero conquistando tutti e sembra che nessuno possa fermarlo. Questa tonalità si presenta come raffinata, di classe, di buongusto e adatta a qualsiasi occasione. Che sia per andare in ufficio o a una cena fuori con amici e parenti, stiamo parlando di un colore perfetto. Inoltre, la tendenza non è di certo solo questa. Infatti, c’è un particolare che renderà le nostre mani ancor più fini e presentabili. Sul colore avorio, saranno sparse delle piccole foglie d’oro, che ci faranno brillare come non mai.

