Excel è ormai diventato un programma di calcolo ad uso comune. Ognuno di noi almeno una volta si è trovato a compilare tabelle, fare bilanci e previsioni. Nella nostra quotidianità lo possiamo usare anche per tenere d’occhio le spese della famiglia comparandoli ai guadagni mensili. Possiamo finalmente mettere in ordine tutte le attività della famiglia con orari e date. Comparare le bollette della luce con i consumi reali del nostro contatore. Oppure possiamo dare sfogo alla nostra creatività lavorativa catalogando tutta una serie di dati in modo ordinato e soprattutto coordinato. Oltre alle funzioni basilari ecco alcuni trucchetti per rendere Excel davvero funzionale così da stupire capo e colleghi.

Sommatorie o differenze

Excel ci aiuta a tenere i conti in ordine e può esserci estremamente utile anche per dei semplici calcoli. Supponiamo per esempio che stiamo aggiornando il nostro bilancio familiare relativo ad un anno di spese delle utenze elettriche. Abbiamo creato la nostra tabella con i mesi e le spese di riferimento e abbiamo esigenza di calcolare una somma. Come fare? È semplicissimo, basterà selezione le caselle dove sono presenti le nostre cifre, cliccare su questo simbolo “Σ” e ci compariranno alcune opzioni di calcolo. Selezioniamo “somma” e alla fine del nostro elenco comparirà la cifra calcolata automaticamente dal software.

Se invece abbiamo esigenza di calcolare una differenza allora dovremo seguire alcuni semplici passi. Possiamo utilizzare la funzione “Somma” inserendo il segno “-” nella cifra che ci interessa sottrarre oppure creare la formula tramite l’apposita funzione. Un altro metodo è creare la formula accanto al simbolo “Σ”, selezioniamo la casella della prima cifra, inseriamo il simbolo “-” e selezioniamo la seconda casella e premiamo “invio” e ci comparirà il risultato. Questo semplice sistema è utile anche per altri tipi di calcolo come moltiplicazioni o divisioni, basterà creare la formula come spiegato in precedenza.

Un’altra interessante funzione di Excel è la creazione automatica di grafici. Anch’essa è molto semplice, basterà selezionare le caselle con i dati che ci interessano, cliccare su “inserisci” e successivamente su “grafici consigliati”. Ci compariranno una serie di tipologie che andremo comodamente a scegliere e che potremo vedere in anteprima. Scegliamo il grafico che più ci piace e inseriamo dove ne abbiamo esigenza. In questo modo la visione non sarà solo numerica, ma anche grafica. Moltissime persone li trovano rivoluzionari soprattutto per definizione di proiezioni di breve e lungo tempo. Inoltre, danno un tocco di originalità al solito grafico alfanumerico.

