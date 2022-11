I segreti per dormire bene al caldo e idee per la biancheria da letto per l’autunno e l’inverno

Sappiamo che influirebbe sul benessere e la bellezza un buon sonno ristoratore. Dormire tranquilli la notte per 7 ore filate sarebbe l’ideale. Purtroppo a volte possiamo essere infastiditi dalle zanzare e dal troppo caldo in estate o dal freddo in inverno. Quando fa freddo si dovrebbe fare attenzione ad alcuni fattori, soprattutto nella camera da letto.

Innanzitutto, se ci sono degli spifferi compriamo i salsicciotti adatti o creiamone noi. Ad esempio, potremmo sfruttare vecchi collant e riempirli di gommapiuma o calzini.

Potremmo anche sostituire le tende leggere estive con altre, di tessuto più pesante e scuro. In tal modo ci ripareremo meglio dal freddo ma anche da eventuali luci esterne fastidiose. Al mattino, però, apriremo le finestre per arieggiare la stanza, contrastando l’umidità.

I segreti per dormire bene al caldo di notte

L’ambiente dove si dorme dovrebbe essere tenuto pulito, specialmente per evitare polveri e acari. Usiamo anche luci soffuse, se siamo soliti leggere a letto, ma evitiamo pc, tablet e smartphone. Questi apparecchi terrebbero troppo attiva la mente stimolandola anche con la loro luminosità.

Per quanto riguarda il pigiama, sarebbero da preferire fibre naturali traspiranti. Se in autunno cominciamo ad avere freddo, indosseremo quello a maniche lunghe, con sotto una maglietta intima. In inverno, se è il caso, preferiremo un abbigliamento da notte in flanella o pile e dei calzini o calzettoni per i piedi. Potrebbero anche aiutare le maglie termiche. L’importante è stare comodi e coperti.

Per quanto riguarda il letto, in autunno potremmo ancora tenere le lenzuola di cotone. Sopra ci sarà una coperta leggera. Sono molto utili e belle quelle di cotone imbottito e trapuntato. Potremmo anche usare plaid di lana o pile e un piumino leggero. Meglio sistemare sul letto più strati, in modo da adattare al nostro bisogno la copertura.

In inverno potremmo scegliere un piumone o un piumino con un copripiumino più pesante. Anche le coperte saranno di lana e le lenzuola magari in flanella.

Come abbellire la camera da letto

Ora vediamo come rendere più bella la camera da letto nelle due stagioni fredde dell’anno. In autunno diamo un tocco vivace scegliendo lenzuola e copriletti nelle nuances dell’arancione. Si potrebbe anche abbellire la stanza con cuscini a forma di zucca o con federe con stampe colorate. Un’altra idea sarebbe sistemare un copriletto o copripiumino con paesaggi autunnali suggestivi.

In inverno optiamo per un bianco ghiaccio abbinato al grigio ma con cuscini rossi a contrasto. Se si vuole entrare nel clima festivo scegliamo cuscini a forma di renna e stampe che richiamano l’atmosfera natalizia, come camini con calze e paesaggi innevati.

Consigli per facilitare il sonno

I segreti per dormire bene al caldo sarebbero anche altri. Ricordiamoci che è consigliato avere in camera una temperatura tra i 15 e i 19 gradi, meglio se fissa a 18. In tal modo il corpo stimolerebbe il proprio sistema termoregolatore. Attenzione anche all’umidità, dovrebbe essere attorno al 50%. Useremo deumidificatori o umidificatori, in base al bisogno.

Per rilassarci sarebbe un’idea usare diffusori con olio essenziale di lavanda.

Una tazza di camomilla o della melatonina almeno mezz’ora prima di andare a letto aiuterebbero a prendere sonno.

Meglio evitare di mangiare troppo tardi la sera. Se a mezzanotte viene un po’ di fame scegliamo un po’ di frutta secca, ad esempio.