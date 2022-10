Venere e Sole in Scorpione regaleranno un weekend da capogiro al Cancro

Il periodo della Bilancia sta per concludersi. Da domenica si entrerà ufficialmente in quello dello Scorpione. Non solo il Sole, ma anche Venere entrerà in questo segno di acqua. Per tutti i nati dal 23 ottobre al 21 novembre sarà il momento clou dell’anno. Oltre a festeggiare i primi compleanni, infatti, potranno giovare di tutto quanto comporterà il passaggio dell’astro principale dalla Bilancia allo Scorpione.

Non sarà solamente il Sole a compiere questo percorso, ma anche Venere e questo andrà a rafforzare decisamente il loro periodo. A partire già dal weekend, che, come detto in precedenza, sarà il primo momento di passaggio.

Una nuova iniezione di energia che comincerà con delle ottime notizie sul fronte sentimentale, con un fine settimana che si prospetta decisamente positivo. Dal punto di vista lavorativo, non ci saranno grandi novità fino alla fine del mese. Novembre dovrebbe essere più proficuo, ma, al momento, è giusto godersi le soddisfazioni in ambito affettivo.

Venere e Sole in Scorpione daranno un forte input alle relazioni del Cancro

I potenziali rivali in amore saranno i nati sotto il segno del Cancro. Infatti, per loro si preannuncia un weekend davvero sontuoso. Ricchi di intraprendenza, i nati dal 22 giugno al 22 luglio, faranno decisamente colpo. I single vivranno un fine settimana di caccia grossa, mentre chi non ha ancora situazioni consolidate potrà sfruttare il weekend per far sorgere un po’ di gelosia. In modo che il potenziale partner si muova per dare un po’ più di concretezza a una frequentazione che necessita di basi più solide.

Dal punto di vista professionale, poi, il Cancro ha bisogno di una sterzata per uscire da una fase di stallo. Le cose non girano benissimo da diverse settimane ed è arrivato il momento di provare nuove strategie. Insomma, molto bene in amore e nelle relazioni, decisamente da migliorare in ambito lavorativo.

Nuovo stop per Acquario

Dopo un meraviglioso primo weekend di ottobre, l’Acquario subirà una leggera frenata, in un mese, comunque, da ritenersi piuttosto positivo. I nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, infatti, dovranno fare i conti con Saturno, che porterà dei giorni di incertezza e instabilità. Soprattutto sul lavoro, essi si dovranno interrogare. Proseguire stringendo i denti sulla strada intrapresa nel passato recente oppure buttarsi in una nuova avventura dai contorni ancora incerti? Potrebbe essere utile un weekend in solitudine per pensare bene al da farsi, evitando di condizionare le relazioni. Infatti, non saranno ore facili e l’umore non sarà dei migliori.

Venere e Sole in Scorpione regaleranno un weekend da impazzire per il Cancro, con i nati dal 23 ottobre al 21 novembre che cominceranno bene il loro periodo. Fine settimana di riflessione, invece, per Acquario.

Lettura consigliata

L’oroscopo dice che sarà un ottobre d’oro per questi 5 segni zodiacali