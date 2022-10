Che calze mettere con i mocassini da donna per essere sempre alla moda

I mocassini sono quel tipo di scarpa che non dovrebbe mai mancare nella scarpiera di un uomo o una donna. Essendo una scarpa unisex, infatti, il mocassino è l’ideale per ogni occasione, da quella più elegante e formale a quella più rilassata.

La caratteristica principale del mocassino è quella di non avere stringhe, ma solo una linguetta che si appoggia, con classe, sul collo del piede.

Esistono mocassini più eleganti, fatti in simil pelle o cuoio, di colori classici come il nero o il marrone. E poi esistono anche modelli più casual, fatti di materiali più leggeri e colori più chiari, come i tipici mocassini di tela o camoscio. Sono comodi da indossare e, indubbiamente, facili da pulire in modo semplice e veloce.

Questo modello di scarpa regala subito grande stile a chi lo indossa ed è perfetto con diversi abbinamenti. C’è chi ama indossare i mocassini con i pantaloni, per uno stile sporty chic, e chi ci abbina una gonna corta, per un look street style.

Oggi ci soffermeremo su un elemento importantissimo per il nostro abbigliamento. Stiamo parlando delle calze, da scegliere con molta attenzione.

Scopriamo, quindi, quali sarebbero i modelli più adatti da abbinare ai nostri mocassini.

Che calze mettere con i mocassini in inverno, autunno o primavera

Il mocassino, scoprendo il collo del piede, mette in evidenza anche le nostre calze. Per questo, dovremo stare attenti alla scelta delle calze, perché saranno ben visibili anche da fuori.

Chi adora abbinare i mocassini a uno stile pseudo elegante, potrà abbinarci un bel paio di calzini lunghi ben oltre la caviglia. Potremo scegliere tra un filato più sottile, a mo’ di gambaletto, o un calzino di cotone più spesso, da tenere morbido sulla caviglia.

Chi pensa che i mocassini si portino senza calze

Molte persone, invece, sono dell’idea che, il mocassino, vada indossato senza calze. In tal caso, per lasciare la caviglia scoperta ma dare comunque confort ai nostri piedi, potremmo utilizzare i classici fantasmini.

Si tratta dei tradizionali calzini invisibili che avvolgeranno il piede e ne assorbiranno l’eventuale sudore. In questo modo, eviteranno che la scarpa puzzi e non fuoriusciranno dalla scarpa.

Calze collant più sensuali

Se preferissimo indossare calze più eleganti ma comunque molto femminili, potremmo optare per i collant. Ne esistono di tantissime tipologie e con decorazioni molto diverse, adatte ad accontentare tutti i gusti.

Altrimenti, un paio di calze che stanno benissimo con i mocassini sono quelle a rete. L’abbinata sarà perfetta con dei jeans, che lasceranno trasparire solo le caviglie dando quel tocco rock al nostro abbigliamento. Alcuni modelli di jeans, infatti, saranno perfetti anche dopo i 60 anni.

In alternativa, potremo abbinarvi anche una gonna corta, per uno stile scolastico e molto trendy. Ecco, quindi, che calze mettere con i mocassini per essere sempre alla moda in pochi e semplici passi.