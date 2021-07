Le usiamo tutti i giorni, sono un accessorio a cui nessuno può rinunciare, le scarpe fanno parte della nostra vita quotidiana. C’è chi possiede scarpiere e scaffali con decine e anche centinaia di modelli, come dei veri collezionisti. Anche chi non è un appassionato ne ha almeno un paio, ovviamente. In vendita esistono migliaia di tipi di scarpe, diversificati per genere: sport, tempo libero, lavoro, cerimonie. Qualsiasi modello scegliamo, non bisogna mai dimenticare che anche le scarpe richiedono cure e accorgimenti.

Primo problema che si nota sulle scarpe, dopo pochi giorni che non si usano, è la sporcizia, polvere attaccata in ogni angolo microscopico. Non è il massimo indossare sandali o mocassini originariamente lucidi, opacizzati da uno strato improponibile di sporco. In questi casi, è necessario dare una pulita e rimettere a nuovo le nostre scarpe, controllando anche lo stato di altri accessori, come le borse.

Per alcuni materiali, non c’è bisogno di ricorrere a prodotti chimici, ecco 3 modi geniali per pulire e lucidare scarpe e borse a costo zero.

Gomma pane

Non è solo lo strumento di aspiranti pittori e artisti, la gomma pane può essere utile anche per le pulizie di casa. Si può adoperare per spolverare libri e stampe, eliminare orme di scarpe sul pavimento, ma anche per ripulire e ridare colore a scarpe e borse. Basterà tamponare tutta la superfice dell’accessorio, facendo aderire bene la gomma, per togliere tutte le tracce di polvere. Si potrà, poi, effettuare un lavaggio a secco, oppure con specifici prodotti, per igienizzare i tessuti a fondo.

Buccia di banana

Per lucidare gli accessori realizzati in pelle liscia, dopo aver passato un panno, serviranno le bucce di banana. La parte interna delle bucce, conosciuta per le sue proprietà benefiche, dovrà essere strofinata sulla borsa, o scarpa, e poi ripulita con un panno morbido. Sarà bene effettuare prima una prova su un punto nascosto, per evitare di macchiare.

Albume d’uovo

Invece di buttare gli avanzi di albume o lasciarli in frigorifero a vuoto, sarà efficace per smacchiare e rinnovare alcuni tipi di pelle. Basterà montare a neve e distribuire sulle superfici degli accessori, poi risciacquare delicatamente con panno umido. Anche in questo caso, è meglio testare prima su una parte non visibile.

Ecco i 3 modi geniali per pulire e lucidare scarpe e borse a costo zero, in pochi minuti.