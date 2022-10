Sconti fino al 60% sui treni d’autunno grazie a questa promozione

L’autunno e l’inverno sembrano star portando sensibili aumenti nel prezzo delle materie prime. Sebbene al momento nel mondo del trasporto il prezzo della benzina si mantiene al di sotto dei due euro al litro, comunque sono in molti a doversi chiedere come risparmiare sui costi. Alcuni per gli spostamenti urbani preferiscono utilizzare i servizi pubblici oppure la bicicletta. Fino a quando, per lo meno, il meteo lo consentirà. Altri utilizzano servizi di car sharing per poter abbattere i prezzi di viaggio.

Sia che ne usufruiamo come autostoppisti che come guidatori, spostarsi con l’auto piena previo pagamento significa di fatto viaggiare quasi gratuitamente.

Molti, infine, ricorrono al sito convenzionato dal Governo italiano per indicare in un’area geografica vicino a noi i distributori di benzina più economici in base alle comunicazioni ufficiali. Si tratta di un accorgimento fondamentale, specie quando vogliamo fare il pieno. Questo ci poterà a risparmiare ciascuna volta qualche euro. A fine anno la differenza può risultare importante.

Sono in molti, poi, quelli che utilizzano il treno per gli spostamenti extra urbani. Un mezzo comodo, spesso affasciante e che quest’anno potrebbe realmente essere conveniente, visto che ci sono sconti fino al 60% sui treni d’autunno grazie alla Promo Super autunni Frecce.

Come viaggiare spendendo poco?

Non tutti i treni sono cari. Spesso il prezzo dipende semplicemente dal metodo d’acquisto. Chiaramente prenotare in anticipo e scegliere il treno ad andamento meno rapido garantisce buone offerte: gli intercity, infatti, hanno normalmente prezzi molto accessibili.

Ma un buon metodo è quello di acquistare biglietti già acquistati ma il cui nominativo è modificabile. Ci sono alcuni siti come Lowcomotive e Ticket easy che consentono di rimettere in vendita i propri biglietti o acquistarne scontati. E poi se siamo degli amanti delle avventure improvvisate, possiamo utilizzare come luogo di destinazione nei motori di ricerca “ovunque”. In questo modo potremo valutare la migliore offerta presente nel sistema.

Sconti fino al 60% sui treni d’autunno

Le condizioni della “Promo super autunno frecce” riguardano i posti Standard, Premium e Business dei treni Frecciarossa e Frecciargento, ovvero la parte di offerta dedicata all’alta velocità. Gli sconti sui biglietti raggiungono fino al 60% di sconto, anche se ciascun viaggio ha una percentuale variabile. Ciò che si richiede al viaggiatore per prezzi tanto ridotti è, però, l’organizzazione.

Infatti, sono applicabili solo su biglietti acquistati almeno 14 giorni prima rispetto alla data programmata per il viaggio. Ciò significa che la prenotazione, per lo meno per quanto riguarda la data e il treno scelto, non è modificabile. È possibile, però, cambiare il nominativo del biglietto per un numero potenzialmente illimitato di volte. I ragazzi, poi, (fino a 30 anni di età) potranno avere un’offerta doppia. Le due offerte, infatti, sono cumulabili, a differenza di quanto avviene con le altre promozioni attive.

Sono molte altre le categorie che hanno accesso ai biglietti a prezzi riservati. Basti pensare ai possessori di tessera IO Studio, ma anche i bambini dei gruppi familiari (che viaggiano gratis) e a quelli che compiono andata e ritorno nel giro della stessa giornata o dello stesso fine settimana.

In generale, quando si tratta di consumi, ricordiamo di dare un’occhiata ad alcuni portali pubblici e gratuiti che ci potrebbero far risparmiare.