“Poker d’assi e il piatto è mio!”. Con questa frase entusiasta si chiudono molte partite di carte. Sia in tv, sia in molti film famosi, ma anche che con gli amici. Oddio, fare un poker d’assi capiterà una volta su mille, ma quando arriva è una vera e propria manna dal cielo. Il poker d’assi, però, nel nostro caso non è servito a carte, ma a tavola. Cervello giovane e memoria di ferro dopo i 50 con questo splendido poker di alimenti miniera di antiossidanti e minerali. Sono consigliati da medici ed esperti di nutrizione, come riportato anche in questo studio. Cerchiamo di portarlo a tavola spesso perché è davvero salutare.

La ricchezza di antiossidanti dei mirtilli

Quando invecchiamo, sia mentalmente che fisicamente, la colpa può essere anche dei radicali liberi. Quelle sostanze che ossidano il nostro organismo. Un po’ come la ruggine quando si impadronisce del ferro. Per cercare di mantenerci giovani, oltre allo sport, ci sono anche i mirtilli. Grazie alla loro ricchezza di vitamine e antiossidanti sarebbero infatti considerati dalla scienza dei potenti alleati antinvecchiamento. Contro l’avanzare dei radicali liberi, ecco una bella dose giornaliera di mirtilli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Cervello giovane e memoria di ferro dopo i 50 con questo splendido poker di alimenti miniera di antiossidanti e minerali

Come abbiamo spesso visto nei nostri articoli di Salute e benessere e Dieta e alimentazione, c’è una spezia conosciuta in tutto il Mondo per i suoi effetti benefici. Parliamo della curcuma, che deve il suo nome alla sostanza antiossidante tra le più potenti in assoluto: la curcumina. Utilizzata in tutto l’Oriente da secoli come potentissimo antinfiammatorio, la curcuma sarebbe consigliata anche per contrastare l’invecchiamento mentale. In questo alimento, oltre a una buona dose di minerali e vitamine, sono presenti anche i famosi acidi grassi omega 3. Alleati del cuore e del cervello.

Non sarà buono ma è incredibilmente salutare

Parliamo spesso di questo ortaggio che lascia puzza quando lo cuciniamo e non sarà particolarmente buono da mangiare. Ma il cavolfiore, così come il broccolo, è un eccezionale sistema naturale per mantenersi giovani. Tutta la famiglia delle cosiddette brassicacee è ricchissima di vitamina C e di acido folico. Oltre alla presenza di quasi tutti i minerali che favorirebbero una maggiore giovinezza della memoria e della concentrazione. Se proprio non riusciamo a mangiarlo, esistono delle comodissime pastiglie da ingurgitare con un bicchiere d’acqua.

Energetiche e salutari

Chiudiamo la nostra rassegna con un tipo di frutta secca, le noci, da sempre considerate un prezioso aiuto contro l’invecchiamento. Ricche di fibre, vitamine, minerali e acidi grassi omega 3, le noci donano anche tanta energia. Possiamo assumerle da sole, nei dolci, con la pasta o, addirittura, nelle insalate.

Approfondimento

Gli improvvisi sensi di debolezza e la stanchezza mentale potrebbero denotare delle importanti carenze di questa vitamina basilare per l’organismo